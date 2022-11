Kevin De Bruyne étonné d’être élu Homme du Match face au Canada: « Je ne sais pas pourquoi je reçois ce prix »

Un choix, fait par le public sur le site de la FIFA, qui a surpris même le meneur de jeu des Diables Rouges. "Je ne pense pas avoir joué un bon match et je ne sais pas pourquoi je reçois ce trophée. Peut-être grâce à mon nom", a confié De Bruyne après le match. "Nous n’avons pas bien commencé, nous n’avons pas trouvé de solutions et nous avons subi la pression du Canada. En deuxième mi-temps, nous avons subi leur pressing au milieu du terrain et nous en sommes sortis."