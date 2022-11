« Hein ? » : Ousmane Dembélé surpris de la défaite de l’Allemagne contre le Japon (vidéo)

On connaît Ousmane Dembélé pour sa vitesse, sa technique, ses deux pieds mais aussi beaucoup pour ses réactions et sorties presses plus drôles les unes que les autres. Entre les "tranquilo de quoi", les "cassent les c... ces journalistes espagnols" et la fois où il ne savait pas lequel de ses pieds était le meilleur, "Dembouz" sait comment faire rire le public, parfois sans faire exprès.