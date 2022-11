En disposant initialement un bloc bas et en misant sur des reconversions, le Cameroun a sérieusement contrarié la Suisse en ouverture de ce groupe G. Les Helvètes ont manqué d’idées, de justesse technique et d’audace en première mi-temps (0 tir cadré). Les quelques gestes d’agacement des leaders Shaqiri et Xhaka confirmaient l’impression d’une équipe mal à l’aise.

Ce sont les Lions indomptables qui se sont procuré les possibilités les plus dangereuses avant la pause, mais Sommer est bien intervenu devant Mbeumo (10e), Choupo-Moting (14e) et Hongla (30e). Widmer, plutôt bon sur son côté droit, a également sauvé une balle de but devant Toko-Ekambi (35e).

Au fil des minutes, le Cameroun a pris confiance et s’est, par séquences, installé dans le camp adverse même si Akanji, de la tête sur corner, aurait pu faire sauter le verrou (45e).

Plus de maîtrise suisse après la pause

Intervention musclée mais propre de Castelletto sur Embolo. ©AFP or licensors

Dans un stade Al Janoub incomplet et bercé par un soleil ennuyant pour un gardien, la Suisse a trouvé l’ouverture dès la reprise, ce qui a modifié la philosophie de ce match techniquement moyen.

Sur un beau mouvement collectif, Shaqiri trouvait Embolo à la réception de son centre et l’attaquant de l’AS Monaco fusillait Onana (1-0, 47e). Né au Cameroun, l’attaquant suisse n’a pas célébré ce but. Le seul du match, finalement, pour ce tout premier duel entre ces deux pays.

Car les Helvètes, qui auraient pu doubler le score sur un tir puissant en retrait de Vargas (67e), sont parvenus à contrôler la deuxième mi-temps malgré une occasion pour Choupo-Moting dans un angle fermé (57e). Seferovic s’est lui heurté au retour salvateur de Castelletto (90e).

Le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting portait le brassard de capitaine avant d'être remplacé par Vincent Aboubakar, ce jeudi au stade Al Janoub ©AFP or licensors

Des changements étonnants

Alors que le Cameroun était mené et tentait de revenir au score, Rigobert Song a opéré deux changements surprenants à un quart d’heure du terme. Il a sorti son avant-centre Choupo-Moting et l’ailier offensif Toko Ekambi. La réaction de l’attaquant du Bayern Munich, entre incompréhension et frustration, en disait long…

Les montées d'Aboubakar – habituel capitaine – et de Nkoudou n’ont eu aucun effet sur la physionomie de la rencontre. Et encore moins sur le résultat final.

Les Lions indomptables poursuivent leur mauvaise série

Le Cameroun restait sur 7 défaites consécutives en phase de groupes de Coupe du monde, dont il a été éliminé lors de ses cinq dernières participations. La mauvaise série s’est poursuivie ce jeudi avec une huitième défaite de rang. Tout l’inverse des Diables rouges.

Les notes du match:

Le chiffre : 1

La Suisse et le Cameroun s’affrontaient pour la toute première fois.