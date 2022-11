Embolo a rugi pour la Nati

Sur son seul tir du match, l’athlétique Embolo (25 ans) venait donc d’inscrire son premier but en Coupe du monde, son douzième en 60 sélections. Une joie tout intérieure qu’il n’oubliera jamais. Mais le natif de la capitale Yaoundé – où une bonne partie de sa famille vit toujours et où il a créé une fondation –, arrivé en Suisse à 6 ans avant de percer à Bâle à 17 ans, n’a pas célébré son but. Il l’avait annoncé récemment lorsqu’il avait tenté de minimiser la dimension émotionnelle de ce match éminemment singulier pour lui. “Les émotions seront là. Ce n’est pas rien de jouer un match de Coupe du monde contre le pays où je suis né, mais je prends ce match comme un autre. Je me prépare normalement et la pression n’est que positive.”

Visiblement ému après son but, il s’est presque excusé avant que ses équipiers ne viennent l’enlacer et le féliciter. En amont de ce Mondial, il avait eu à répéter devant la presse qu’il s’agissait d’un choix “pour la Suisse” et non “contre le Cameroun”.

En après-match, il a reconnu être “extrêmement fier […] pour moi, ma famille et le groupe. Il y a eu beaucoup d’émotions, surtout positives.”

Elles auraient en réalité pu être nettement plus négatives si le gardien Yann Sommer, titulaire bien que probablement pas encore à 100 % de ses sensations, n’avait pas sorti quatre ballons chauds propulsés des pieds de Mbeumo (10e), Choupo-Moting (14e et 57e) et Hongla (30e). Heureusement pour la Nati, à l’image de son buteur en mode diesel, le collectif a mieux contrôlé les débats au fil de la deuxième mi-temps. Et les changements opérés par Rigobert Song n’ont ni plu ni convaincu. Pourquoi bon sang a-t-il sorti Choupo-Moting et Toko Ekambi à un quart d’heure du terme alors que son équipe devait revenir au score ?

En face, le sélectionneur helvète Murat Yakin, qui prétend avoir repris la meilleure équipe suisse de l’histoire, n’en demandait pas tant. Il continue de rêver grand. Tout en sachant que cette entrée en matière ne doit être que le commencement d’une montée en puissance, d’un mieux impératif, et qu’il faudra déjà plus qu’un rugissement d’un Embolo en mode sauveur surmotivé pour faire peur au Brésil, lundi.

La fiche du match

SUISSE : Sommer ; Widmer, Elvedi, Akenji, Rodriguez (90e Cömert) ; Sow (71e Frei), Freuler, Xhaka ; Shaqiri (71e Okafor), Vargas (81e Rieder), Embolo (71e Seferovic).

CAMEROUN : Onana ; Faï, Nkoulou, Castelletto, Tolo ; Gouet, Anguissa, Hongla (69e Ondoua) ; Mbeumo (81e Ngamaleu), Toko-Ekambi (74e Nkoudou), Choupo-Moting (74e Aboubakar).

Arbitre : Facundo Tello (ARG).

Avertissements : Faï, Elvedi, Akanji.

Le but : 48e Embolo (1-0).