Le quintuple Ballon d'or avait déjà marqué au moins une fois lors des quatre précédentes Coupes du monde: un but lors des éditions 2006, 2010 et 2014 et quatre en 2018, avec notamment un triplé lors du premier match contre l'Espagne (3-3).

Il dépasse Pelé, quatre fois buteur avec le Brésil (1958, 1962, 1966, 1970), Seeler avec l'Allemagne de l'Ouest (lors de mêmes éditions que Pelé) et Klose (2002, 2006, 2010, 2014).

Ronaldo, désormais auteur de huit buts en Coupe du monde, a toutefois peu de chances de rejoindre Klose au nombre de buts total: l'Allemand a marqué 16 fois lors des éditions 2002, 2006, 2010 et 2014, le record absolu.

Le Portugais, qui a consolidé jeudi son statut de meilleur buteur de l'histoire dans le football de sélections (118 buts en 192 capes), peut en revanche rejoindre Eusebio au rang de meilleur buteur de la Seleçao en Coupe du monde. Eusebio en marqué 9 lors de la seule Coupe du monde à laquelle il a participé, en 1966.

Ronaldo compte briller au Mondial pour séduire d'éventuels recruteurs. La star, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, est en effet officiellement en quête d'un club après le divorce annoncé mardi par Manchester United à la suite d'une interview au vitriol de "CR7" visant notamment son entraîneur chez les Red Devils Erik ten Hag et les propriétaires du club.