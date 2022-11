Préserver le zéro, mercredi, était toutefois une chose que le gardien du Real Madrid n’avait plus connue depuis un moment en sélection. Depuis le 5 septembre 2021 et une série de six matchs de suite où il avait concédé au moins un but. Il était plus question de la faiblesse défensive de l’équipe belge que de ses qualités, évidemment, car Courtois ne peut pas toujours sauver la nation.

Une première pour Courtois, une série qui se poursuit malgré 21 tirs adverses : ce qu’il faut retenir de Belgique – Canada

Contre le Canada, en arrêtant le penalty d’Alphonso Davies, il l’a maintenue dans le match, et il a réussi une première, aussi, puisqu’il a arrêté son premier penalty en équipe nationale. “Je trouvais injuste qu’on dise que j’arrête peu de penaltys”, a expliqué Courtois après la rencontre, qui avait étudié, avec Erwin Lemmens, l’entraîneur des gardiens de l’équipe belge, les dernières tentatives de Davies, “je savais qu’il avait frappé les deux derniers penaltys sur mon côté droit”.

Il a arrêté 42% des penalties depuis la saison 2021-22. Il en était à 15% avant.

La taille de Courtois, mais aussi sa gestuelle qui a évolué avant que le frappeur ne s’élance, a pu perturber Davies. “Avec mes deux mètres, si je bouge, je réduis directement l’espace”, disait-il. Le Limbourgeois faisait les comptes, dans la zone mixte du stade Ahmad Bin Ali. “Je dois en être à 50 % de penaltys arrêtés depuis deux ou trois ans avec le Real Madrid.”

Les stats de Courtois sur penalty. ©IPM Graphics

Courtois a précisément arrêté cinq penaltys sur douze, en un an et demi, soit 42 % de réussite. Outre Davies, Juranovic (Celtic Glasgow), Messi (PSG), Raul Garcia (Athletic Bilbao) et Guedes (Valence) ont buté sur le Belge depuis le début de la saison 2021-22. Avant cela, Courtois avait un ratio défavorable puisqu’il n’avait stoppé que huit penaltys sur cinquante-deux, soit une moyenne de 15 % d’essais repoussés à peine.

Le meilleur gardien du monde a encore progressé, ces dernières années, dans un exercice souvent présenté comme une loterie pour les gardiens. Mais quand on arrête un penalty sur deux, cela ne relève plus beaucoup du hasard. “Il faut un peu de chance, glissait Courtois. Je suis souvent dans le bon coin, mais s’ils frappent dans le petit filet, un gardien n’a pas l’ombre d’une chance.”

