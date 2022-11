André Villas-Boas parle de son Portugal: "Malgré tout, Ronaldo reste très important"

André Villas-Boas, cette Coupe du monde vous enthousiasme-t-elle ?

Oui. Je me réjouis surtout parce que je pense que les équipes sont arrivées avec beaucoup plus de fraîcheur physique que si le tournoi se déroulait en juin et juillet comme habituellement. Cela pourrait être un facteur intéressant et je m’attends encore à des matchs plus intenses, plus ouverts. Les conditions sont spectaculaires. Avec le Zenit et Shanghai, j’ai déjà fait des stages au Qatar et on y a chaque fois trouvé des conditions de travail fantastiques au niveau des terrains, des hôtels… Après, c’est évident que les clubs vont payer ce timing inédit et qu’ils risquent de récupérer des joueurs fatigués fin décembre, mais c’est comme ça (ricanement).

Pointez-vous le Portugal parmi les favoris ?

En fait, l’Argentine m’intrigue (NDLR : l’interview a été réalisée avant la défaite face à l’Arabie saoudite, 2-1 mardi). C’est la première fois depuis longtemps que cette équipe présente un état émotionnel différent, plus favorable, selon moi. On sent un autre état d’esprit, plus stable au niveau de l’entraîneur, plus serein autour… Lionel Messi a retrouvé un haut niveau. Tout cela pourrait amener à un grand résultat cette année. Le Brésil et l’Allemagne restent également à surveiller.

Pas le Portugal ?

Je soutiendrai évidemment mon pays. On a une génération fantastique, c’est notre génération dorée à nous (sourire). Elle peut faire quelque chose de grand, bien sûr.

La méforme de Cristiano Ronaldo et la polémique sur son statut et son départ de Manchester United ne vous inquiètent pas ?

Pas tant que ça, parce qu’il reste très important pour l’équipe nationale, ne fût-ce que par l’état d’esprit qu’il inculque aux autres. C’est un gagnant, un conquérant qui reste un grand professionnel malgré ses problèmes en club. J’espère d’ailleurs qu’il parviendra à retrouver l’importance qu’il mérite d’avoir au Portugal qui, à côté de lui, possède d’autres sérieuses options à tous les postes.

Qui sont vos outsiders ?

Je vais peut-être vous surprendre, mais j’attends beaucoup de l’Uruguay. Ils ont des talents incroyables. Je suis également impatient de voir ce que le Sénégal pourrait réaliser (NDLR : malgré sa défaite inaugurale contre les Pays-Bas). Sans oublier la Belgique, encore une fois…

Vraiment ?

Je regarde beaucoup votre sélection parce que j’ai entraîné plusieurs joueurs (NDLR : Lukaku, Dembélé, Witsel, Lombaerts, Vertonghen…). Je ne pense pas que cette génération dorée soit grillée comme je peux le lire et l’entendre un peu partout. Elle a encore vraiment ses chances pour cette édition. Même peut-être au prochain Euro. Après, bien sûr, ça deviendra difficile. Mais ça reste une équipe mature, qui aime le ballon et qui sait l’utiliser. Roberto Martinez a le mérite d’avoir réussi à faire jouer la Belgique avec une autorité et une assurance qui n’existaient pas précédemment. Il y a du talent dans son équipe et il y a ajouté de la personnalité et de l’organisation.