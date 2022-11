André Villas-Boas : "Malgré ses problèmes en club, Ronaldo reste très important pour le Portugal"

André Villas-Boas, cette Coupe du monde vous enthousiasme-t-elle ?

"Oui. Je me réjouis surtout parce que je pense que les équipes sont arrivées avec beaucoup plus de fraîcheur physique que si le tournoi se déroulait en juin et juillet comme habituellement. Cela pourrait être un facteur intéressant et je m’attends encore à des matchs plus intenses, plus ouverts. Les conditions sont spectaculaires. Avec le Zenit et Shanghai, j’ai déjà fait des stages au Qatar et on y a chaque fois trouvé des conditions de travail fantastiques au niveau des terrains, des hôtels… Après, c’est évident que les clubs vont payer ce timing inédit et qu’ils risquent de récupérer des joueurs fatigués fin décembre, mais c’est comme ça (ricanement)."

Pointez-vous le Portugal parmi les favoris ?

"En fait, l’Argentine m’intrigue (NdlR : l’interview a été réalisée avant la défaite face à l’Arabie saoudite, 2-1 mardi). C’est la première fois depuis longtemps que cette équipe présente un état émotionnel différent, plus favorable, selon moi. On sent un autre état d’esprit, plus stable au niveau de l’entraîneur, plus serein autour… Lionel Messi a retrouvé un haut niveau. Tout cela pourrait amener à un grand résultat cette année. Le Brésil et l’Allemagne restent également à surveiller."

L'état de forme de Cristiano Ronaldo suscite certaines inquiétudes. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Pas le Portugal ?

"Je soutiendrai évidemment mon pays. On a une génération fantastique, c’est notre génération dorée à nous (sourire). Elle peut faire quelque chose de grand, bien sûr."

La méforme de Cristiano Ronaldo et la polémique sur son statut et son départ de Manchester United ne vous inquiètent pas ?

"Pas tant que ça parce qu’il reste très important pour l’équipe nationale, ne fût-ce que par l’état d’esprit qu’il inculque aux autres. C’est un gagnant, un conquérant qui reste un grand professionnel malgré ses problèmes en club. J’espère d’ailleurs qu’il parviendra à retrouver l’importance qu’il mérite d’avoir au Portugal qui, à côté de lui, possède d’autres sérieuses options à tous les postes."

"Je pense que la génération dorée belge n'est pas grillée."

Qui sont vos outsiders ?

"Je vais peut-être vous surprendre, mais j’attends beaucoup de l’Uruguay. Ils ont des talents incroyables. Je suis également impatient de voir ce que le Sénégal pourrait réaliser (NdlR : malgré sa défaite inaugurale contre les Pays-Bas). Sans oublier la Belgique, encore une fois…"

Vraiment ?

"Je regarde beaucoup votre sélection parce que j’ai entraîné plusieurs joueurs (NdlR : Lukaku, Dembélé, Witsel, Lombaerts, Vertonghen…). Je ne pense pas que cette génération dorée soit grillée comme je peux le lire et l’entendre un peu partout. Elle a encore vraiment ses chances pour cette édition. Même peut-être au prochain Euro. Après, bien sûr, ça deviendra difficile. Mais ça reste une équipe mature, qui aime le ballon et qui sait l’utiliser. Roberto Martinez a le mérite d’avoir réussi à faire jouer la Belgique avec une autorité et une assurance qui n’existaient pas précédemment. Il y a du talent dans son équipe et il y a ajouté de la personnalité et de l’organisation."

"Witsel a les capacités tactiques pour évoluer en défense"

Durant sa carrière, André Villas-Boas a dirigé plusieurs Diables rouges. Avec plus ou moins d’accointance et plus ou moins de réussite.

Il y a d’abord eu Romelu Lukaku lors de la saison 2011-2012. L’attaquant belge venait de signer à Chelsea en provenance d’Anderlecht et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la relation entre les deux hommes n’a jamais vraiment été idyllique. Personne ne dira le contraire.

"Il avait 18 ans quand il est arrivé à Chelsea, se souvient Villas-Boas, pas rancunier. J’avais déjà Drogba et Torres en pointe, alors je l’ai essayé sur l’aile, ce qu’il n’a pas apprécié. Je crois qu’il ne m’aime pas trop (NdlR : dans une interview au Daily Mail, Lukaku avait déclaré qu’il ne pardonnerait jamais à Villas-Boas de l’avoir écarté du groupe pour la Ligue des champions et de l’avoir traité de la sorte cette saison-là). C’est dommage, mais c’est comme ça."

Mais le Portugais tient malgré tout à saluer les choix et la carrière de Big Rom : "Il a fait une carrière exceptionnelle grâce à des prêts intelligents à West Bromwich puis Everton. Il a décollé et a réalisé de grandes choses à l’Inter Milan."

André Villas-Boas entouré de ses joueurs Hulk et Axel Witsel au Zenit Saint-Pétersbourg en octobre 2015. ©AFP

Villas-Boas a également eu sous ses ordres Mousa Dembélé, Jan Vertonghen et plus brièvement Nacer Chadli à Tottenham. "Avec Jan, on se parle encore parfois. C’est un bon joueur, une bonne personne, mais je n’ai juste pas apprécié qu’il signe à Benfica", plaisante l’ancien entraîneur de… Porto.

Enfin, le Portugais a aussi coaché Nicolas Lombaerts et Axel Witsel, au Zenit Saint-Pétersbourg. "C’est lui aussi une personne exceptionnelle humainement et un joueur très doué, très malin. Il a toujours tout donné pour le Zenit et pour moi."

À la question de savoir si le Diable rouge peut espérer une seconde jeunesse au poste de défenseur central – où Diego Simeone l’aligne régulièrement à l’Atlético de Madrid –, André Villas-Boas a son idée : "Moi, je l’ai toujours vu comme milieu de terrain. Mais Axel a des connaissances et des capacités tactiques tellement riches qu’il peut évidemment évoluer en défense centrale."