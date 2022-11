Une première pour Courtois, une série qui se poursuit malgré 21 tirs adverses : ce qu’il faut retenir de Belgique – Canada

Revivez le direct de Belgique - Canada

13 à la suite

La Belgique était invaincue en phase de groupes de Coupe du monde depuis 1994 (1-0 contre l’Arabie saoudite). Soit une série de douze matchs sans défaite, dont sept victoires de rang. Grâce au succès étriqué de ce mercredi face au Canada (1-0), la série d’invincibilité a grimpé à treize. Avec un peu (beaucoup) de chance, il faut bien l’avouer. En espérant que ce chiffre ne porte pas malheur aux Diables rouges lors du prochain match, dimanche face au Maroc, pour valider la qualification.

Un trio défensif inhabituel

L’information a filtré sur notre site internet dans le courant de l’après-midi mais la titularisation de Leander Dendoncker en défense constituait une surprise dans le onze belge. D’autant plus que l’ancien Anderlechtois (27 ans) restait sur trois matchs entiers sans jouer avec l’équipe nationale.

Ce n’est d’ailleurs que la troisième fois que Roberto Martinez – qui avait testé Zeno Debast et Arthur Theate dernièrement – l’alignait aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen au coup d’envoi. Comme on pouvait le craindre, la défense n’est pas apparue franchement rassurante, notamment sur le côté gauche où Vertonghen, pas toujours aidé par Carrasco, a longtemps souffert.

Comme toute la défense belge, Leander Dendoncker a été en souffrance face aux Canadiens (ici Alphonso Davies).

Premier penalty arrêté par Courtois avec les Diables

Dominée dans tous les compartiments du jeu, principalement en première mi-temps, la Belgique a pu compter sur un grand Thibaut Courtois pour garder le zéro malgré les nombreuses occasions canadiennes (21 tirs, 3 cadrés). En quatre matchs de Coupe du monde (le premier depuis 1986), le Canada n’a pas encore inscrit le moindre but.

Ce mercredi, le géant belge a notamment détourné le penalty de Davies consécutif à une faute de main de Yannick Carrasco dès la dixième minute. C’est le premier penalty que Courtois arrête avec la Belgique. Il avait encaissé les huit premiers.

Les Diables rouges ont ensuite été tout heureux que l’arbitre Janny Sikazwe n’accorde pas un deuxième penalty pour l’intervention pourtant litigieuse d’Axel Witsel sur Junior Hoilett (38e).

Notre expert Laurent Colemonts : "La Belgique sauvée par deux erreurs d'arbitrage"

Double changement

Pour tenter de remédier à la noyade belge face à l’enthousiasme des Canadiens, Roberto Martinez a effectué deux changements dès la mi-temps. Carrasco et Tielemans ont cédé leur place à Meunier et Onana. Autant de preuves que la Belgique était terriblement malmenée et qu’elle ne parvenait absolument pas à poser son jeu.

On a également vu une fameuse engueulade entre De Bruyne et Alderweireld sous les yeux de Roberto Martinez. Preuve de la tension qui régnait dans l’équipe belge.

La dernière fois que le sélectionneur catalan a remplacé deux joueurs à la pause, c’était lors de la débâcle en Ligue des nations face aux Pays-Bas (1-4, le 3 juin 2022).