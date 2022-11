Qui est Walid Regragui, cet entraîneur inconnu qui a réconcilié le Maroc et ses stars ?

Natif de la périphérie parisienne de parents marocains, le nouveau sélectionneur a mis en place une petite révolution dans l’effectif des Lions de l’Atlas. Elle était bien nécessaire à l’approche d’une Coupe du monde que tout le Maroc attend. Plus talentueuse que lors des éditions précédentes, cette génération rêve d’égaler le huitième de finale de ses aînés de 1986.

Pourquoi un changement si brusque ?

Le changement de sélectionneur est abrupt, mais pas illogique. L’ère de coach Vahid était terminée. Le sélectionneur, célèbre pour son caractère tranché, n’était plus la personne idéale pour guider l’équipe marocaine.

Le conflit ouvert entre Hakim Ziyech, star de cette équipe aux côtés d’Achraf Hakimi, et lui en est le meilleur exemple. Le joueur de Chelsea n’était plus sélectionné par le sélectionneur précédent. Fouzi Lekjaa, président omnipotent de la fédération et membre du gouvernement marocain, a pris ce dossier à cœur et a tout fait pour revoir Ziyech dans l’effectif pour le Mondial.

Il faut ajouter à cela des tensions entre Vahid et son vestiaire et la presse. Ainsi qu’un style de jeu pas toujours apprécié par les observateurs. Il a aussi été critiqué pour son manque d’attention pour les joueurs du championnat local. La rupture était la seule solution.

Comment il a convaincu Ziyech

Le profil de Regragui tranche largement avec celui de son prédécesseur. Son style ? Un people manager polyglotte. Une maîtrise linguistique presque aussi importante qu’en sélection belge. Historiquement, les Lions de l’Atlas sont scindés en clans linguistiques vu les nombreuses provenances des joueurs de la sélection (France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, etc.).

Tenir ce vestiaire était une priorité pour la fédération. Mettre un Marocain à la tête de la sélection nationale était donc logique. Regragui a, par ailleurs, la réputation d’être un homme posé et intelligent. Titulaire d’un diplôme en sciences économiques, le coach a fait sa réputation sur son talent à gérer les plus gros caractères. Son management basé sur l’affect et l’humain et sa personnalité fédératrice sont des armes. Ces qualités lui ont permis de faire revenir sa star Hakim Ziyech, dégoûté par coach Vahid.

Homme de trophée malgré sa faible expérience

Regragui est un illustre inconnu pour le grand public. L’ancien défenseur peut se targuer de près de 50 sélections avec le Maroc ainsi que 91 matchs de Ligue 1 (Toulouse, Ajaccio, Grenoble) et 26 en Liga (Santander).

Joueur moyen mais coach à gros potentiel, il n’a cessé de gravir les échelons depuis 2012 et son arrivée en sélection marocaine en tant qu’adjoint.

Il a passé cinq ans à la tête du FUS Rabat. Une longévité impressionnante dans un pays qui consomme ses entraîneurs comme des M&M’s devant un film. Il a remis le club, réputé proche du palais, sur le devant de la scène. Il y a gagné une Coupe, un titre et un trophée de meilleur entraîneur du Maroc.

Al-Duhail a fait le pari de le recruter. Un choix gagnant vu son titre acquis dès sa première saison. Son départ de Doha est toutefois resté flou et l’a forcé à pointer quelques mois au chômage.

Sa dernière aventure en club a fini par convaincre la fédération. Sous Regragui, le Wydad Casablanca a dominé le continent africain en soulevant la Ligue des champions et son championnat national.

Un style qui tranche

On peut tirer une conclusion de ses années en club : ses équipes jouent au football. Il n’a pas encore eu le temps de poser sa marque sur sa nouvelle équipe vu son court mandat. Il a toutefois déjà annoncé la couleur. Son côté pragmatique le pousse toujours à préférer la victoire au style. Mais il ne faut pas s’attendre à le voir parquer le bus.

"Je suis un coach qui aime jouer, a-t-il expliqué. J’aime presser, aller chercher le ballon haut. Je me base sur un bon bloc médian. Mais je connais notre équipe et je sais que face aux problèmes, nous répondons en équipe."

S’il transforme ses propos en réalité sur le terrain, le Maroc sera peut-être enfin débarrassé de ses soucis de gestion de match et de concrétisation. Ce sera important face à des Croates roublards et expérimentés.