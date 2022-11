Pep Guardiola prolonge à Manchester City jusqu’en 2025 : « Je suis tellement heureux »

Guardiola a remporté onze trophées avec le club anglais, dont quatre titres de champions d’Angleterre (2018, 2019, 2021 et 2022) et une Coupe d’Angleterre (2019). Guardiola et les Citizens ont aussi disputé la finale de la Ligue des Champions en 2021, s’inclinant face à Chelsea en finale.

Le Catalan a remporté deux Ligues des Champions (2009 et 2011), trois titres de champion et deux Coupes du Roi avec le FC Barcelone, qu’il a entraîné de 2008 à 2012. Il a ensuite passé trois ans au Bayern Munich, ajouant entre autres trois titres de champion et deux Coupes d’Allemagne à son très riche palmarès.