Michy Batshuayi après la victoire des Diables rouges contre le Canada à la Coupe du monde 2022 : “Roberto Martinez a crié à la mi-temps”

Sur son but, Batshuayi a salué l’appel en profondeur de Yannick Carrasco. “Je vois que je suis proche du but, je décide de frapper et je suis content qu’elle soit dedans. Un premier match de Coupe du monde est toujours difficile. On aurait pu malgré tout marquer plus de buts parce qu’on a eu quelques contre-attaques. Le pressing canadien nous a surpris mais le plus important est de prendre les trois points.”

Ça faisait longtemps que les Diables rouges n’avaient pas été bousculés de la sorte. À la pause, les murs du vestiaire belge ont tremblé. “Le coach était fâché. Il a crié. C’est normal qu’il ne soit pas content, a confié Batshuayi. Il nous a demandé de temporiser et d’essayer de dicter le rythme du match.”