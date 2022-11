Espagne-Costa Rica à la Coupe du monde 2022 : La Roja facilement aux commandes (3-0, direct)

Le match

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps à l'Espagne pour prendre l'avantage. Dès la 20e, le marquoir affichait déjà un 2-0 bien tassé. L'ouverture du score tombait des pieds d'Olmo. Il combinait dans l'axe avant de récupérer le ballon au point de penalty, sur un service de Gavi, et réussissait son contrôle orienté pour se mettre face au but et tromper facilement Navas (1-0). De son côté, Asensio doublait la mise et mettait La Roja sur du velours.