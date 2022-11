Il restait toutefois une interrogation concernant Alphonso Davies. Blessé avec le Bayern Munich aux ischios, contre le Hertha Berlin, le 5 novembre, l’arrière gauche, qui a un rôle plus offensif avec les Canucks, avait entamé une course contre la montre.

Débarqué à Doha vendredi soir au lendemain du match amical contre le Japon qu’il avait zappé, pour passer les derniers examens en clinique, il avait donné une interview, dimanche matin, à TSN, une chaîne canadienne, pour dire qu’il était prêt à commencer contre la Belgique.

Une photo prise lundi soir, pendant l’échauffement, aurait pu faire craindre un forfait, quand Davies, grimaçant, se tenait l’arrière de la cuisse. Mais mardi après-midi, en conférence de presse, John Herdman, le sélectionneur, a laissé filtrer l’idée que le joueur du Bayern sera prêt. "Il a volé à l’entraînement, lundi soir, et il a participé à toute la séance. Il a récupéré son plein potentiel, notamment pour les sprints."

Leader de l’équipe canadienne, ambianceur à ses heures – il est responsable d’une playlist à base de reggae et de rap pendant l’échauffement – Davies veut absolument jouer la Coupe du monde, et Herdman sait l’importance d’un joueur qui symbolise la génération dorée actuelle.

Débutant en MLS avec Vancouver à l’âge de 15 ans, et débarqué au Bayern Munich alors qu’il n’avait pas encore 18 ans, il est aussi l’exemple d’une intégration réussie, alors que sa famille a quitté la guerre civile au Liberia. Il s’est d’ailleurs engagé pour aider la cause des réfugiés, avec plusieurs associations.

"Il nous inspire, et s’il peut jouer, il sera un fameux boost", expliquait encore Samuel Piette, samedi. Le Canada a déjà montré, pourtant, qu’il était capable de s’en sortir sans lui puisqu’il avait manqué les six derniers matchs de qualification en raison de complications après avoir contracté le coronavirus. Il avait suivi le match décisif contre la Jamaïque, en direct, sur sa chaîne Twitch, et il n’avait pu cacher son émotion, et avait laissé couler ses larmes.

C’est tout le Canada qui est impatient avant son entrée dans le tournoi, et John Herdman, s’il a pu apparaître agacé en raison du retard pris par la conférence de presse canadienne, a rapidement retrouvé le sourire. "Je peux voir le stade de ma chambre d’hôtel, c’est un rêve qui devient réalité."

Hutchinson s’est soigné chez Maesschalk

D’autres interrogations ont accompagné la préparation du Canada, en plus d’Alphonso Davies, mais elles ont toutes été levées au fur et à mesure, ce qui a fait dire à Herdman que "tous les nuages sombres sont partis". Atiba Hutchinson, le médian vétéran des Canucks – il est le deuxième plus vieux joueur du tournoi, à 39 ans -, touché au pied, a été soigné par Lieven Maesschalck, le kiné de l’équipe nationale belge.

"J’ai en effet pu être soigné par Lieven", a confirmé le joueur du Besiktas Istanbul, qui n’a pas encore joué une minute en club. "On va se croiser avant le match, mais on ne va pas trop rire, hein."