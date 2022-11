Un grand surpris par un petit : l’Argentine doit suivre son propre exemple, pas celui de la France et l’Italie

Ils ont très mal terminé

L’Espagne (1998)

Au Mondial disputé en France, l’Espagne de Raul, Morientes, Hierro et… Luis Enrique (NdlR : l’actuel sélectionneur) trébuche aussi dès son premier match contre le Nigéria (2-3). La Roja, complètement déboussolée, se heurte ensuite au Paraguay (0-0) et ne parvient pas à passer la phase de groupe et le sélectionneur Javier Clemente est gentiment remercié.

La France (2002)

Avec le statut de champions du monde acquis à domicile quatre ans plus tôt, les Bleus débarquent en Corée du Sud avec des grandes ambitions. Certes sans Zinédine Zidane, absent pour les deux premiers matchs, mais avec les Henry, Trezeguet, Vieira ou Djorkaeff. Mais pas de quoi faire peur au Sénégal de Fadiga qui crée la surprise sur un but du regretté Papa Bouba Diop (0-1). La France de Roger Lemerre est au tapis, et elle ne se relèvera pas pour finir la phase de poule avec 1 point sur 9.

L’Italie (2014)

Désireuse de gommer l’échec quatre ans plus tôt en Afrique du Sud, la Squadra arrive au Brésil le couteau entre les dents. Les Italiens remportent leur premier match contre l’Angleterre (2-1), avant de totalement déchanter une nouvelle fois. Ils perdent face au Costa Rica (0-1), l'une des plus petites équipes de ce Mondial 2014, sur un but de l’ancien Gantois Bryan Ruiz. L’Italie de Cesare Prandelli ne voit finalement pas les huitièmes de finale.

En 2014, l'Italie a été surprise par le Costa Rica. ©AFP

Ils se sont bien rattrapés

L’Espagne (2010)

Si elle veut remporter la Coupe du monde, l’Argentine de Messi doit plutôt s’inspirer de la Roja version 2010. Contre toute attente, l’équipe championne d’Europe en titre emmenée par Xavi, Iniesta, Sergio Ramos et Fernando Torres perd d’entrée contre la modeste équipe de Suisse (0-1). La sélection de Vicente del Bosque est piquée au vif et entame alors son épopée victorieuse : six victoires et un seul but encaissé pour soulever le trophée après avoir écarté les Pays-Bas en finale.

L’Allemagne de l’Ouest (1982)

Sur le sol espagnol en 1982, la belle équipe de l’Allemagne de l’Ouest tombe de très haut dès son premier match contre l’Algérie de Madjer (2-1). Elle se ressaisit heureusement rapidement pour remporter son groupe puis éliminer l’Angleterre, l’Espagne et la France, jusqu’à la finale perdue devant l’Italie. Cette même année, l'Argentine perd aussi dès son entrée en lice… contre la Belgique de Wilfried Van Moer.

L’Argentine (1990)

Pour l’histoire, Lionel Messi doit plutôt prendre exemple sur ses aînés de 1990. Championne du monde en titre, l’Argentine de Diego Maradona est battue par le Cameroun (0-1) dès son premier match en Italie. Mais El Pibe de Oro ressaisit ses troupes pour se qualifier de justesse, avant d’éliminer le Brésil et l’Italie pour atteindre la finale contre la RFA où il doit s’incliner. Trente-deux ans plus tard, Messi voudra s’inspirer de ce réveil pour faire encore mieux.