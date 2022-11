Thomas(que) Meunier sera prêt à affronter le Canada : "J’ai reçu ce masque le jour d’Halloween"

Les faits. "Opération le soir même"

Retour aux faits, qui datent du 19 octobre lors d’un match de Coupe d’Allemagne de Dortmund à Hanovre 96 (0-2). Touché à la pommette par le coude de Julian Börner, Meunier sent aussitôt que son visage a subi des dégâts. À l’hôpital, le verdict confirme sa crainte : fracture de la pommette. Il se fait opérer le soir même. Sa plus grande peur est de rater la Coupe du monde, qui se déroule un mois plus tard. Le chirurgien le rassure : il devrait pouvoir être prêt. Mais pas question de rejouer avec Dortmund entre-temps. Et il devra porter un masque.

Une semaine de repos. "Je n’ai pas de retard"

Pour Meunier, le coup d’arrêt est une petite catastrophe, parce qu’il était en forme. Avec ses 13 titularisations en ce début de saison, il était l’un des joueurs de champ les plus utilisés de son club. Il avait notamment joué les 90 minutes à Manchester City (2-1) et à Séville (1-4) en Ligue des champions. Sa forme n’a pas disparu, prétend-il. "En fait, je me suis juste arrêté pendant une semaine, puis j’ai repris les entraînements. Ce n’est donc pas comme quelqu’un qui a une déchirure musculaire et qui doit suivre une rééducation individuelle." Entre-temps, il a quand même loupé huit matchs avec Dortmund. Il a fêté son retour contre l’Égypte, vendredi passé, avec une montée au jeu à la 71e.

Meunier indique l'endroit de la fracture.

Le masque. "Mes fils l’ont essayé"

Le 31 octobre, Meunier reçoit son fameux masque."En plus, c’était le jour d’Halloween. Je suis rentré à la maison, j’ai voulu faire une petite blague mais ça n’a pas marché." Les trois fils de Meunier se sont emparés du déguisement de leur papa. "Ils l’ont essayé et cela les a fait marrer. C’est vrai que c’est assez imposant et impressionnant. On est d’ailleurs en train de voir, ici au Qatar, si on peut faire quelque chose de plus ergonomique et de plus discret, tout en étant aussi efficace."

Comme KDB à l’Euro ? "Je dois le porter deux matchs"

Avant l’Euro, Kevin De Bruyne s’était aussi fracturé la pommette, après sa collision avec Rüdiger en finale de la Ligue des champions. Mais lui avait préféré jouer sans masque après son opération. Meunier : "Moi, je dois garder le masque pendant six semaines. On sera à la cinquième semaine lors du premier match, contre le Canada. Je devrai donc aussi le porter pour le deuxième match. Et à partir du match contre la Croatie, si tout se passe bien, je pourrai le mettre de côté."

Un handicap ? "Non, ce n’est pas un casque de moto"

Meunier l’a dit avec un petit sourire, quand on lui a demandé s’il allait bel et bien porter son masque. "Est-ce que je vais jouer ?" C’est Roberto Martinez qui devra trancher qui de Castagne, Meunier ou Thorgan Hazard évoluera au poste de latéral droit. En tout cas, Meunier estime qu’il est prêt. "Ce masque m’empêche de penser au danger, il m’offre une protection et me rassure dans les duels. J’ai fait des reprises de la tête aux entraînements. Je joue sans crainte, j’ai bon espoir que cela fonctionne. Et je ne suis pas limité. Ce n’est pas non plus un casque de moto que je porte…"

Son à l'entraînement avec la Corée du Sud.

De Grobbelaar à Son Heung-Min

Meunier n’est pas le premier footballeur et il ne sera pas le dernier à porter un tel masque à la Hannibal Lecter. Un des premiers à en avoir porté un est Bruce Grobbelaar, le gardien légendaire de Liverpool dans les années 1980. Des dizaines de joueurs ont suivi son exemple, comme Paul Gascoigne, Youri Djorkaeff, Harry Kane, Carlos Tevez, Sergio Ramos et Robert Lewandowski. Mais surtout à Chelsea, c’est devenu une rage. Petr Cech, John Terry, Diego Costa, Cesar Azpilicueta, Fernando Torres, Cesc Fabregas et Antonio Rüdiger ont tous dû protéger l’une ou l’autre partie de leur visage. À ce Mondial, Meunier ne sera d’ailleurs pas le seul joueur masqué. Son Heung-Min, la grande vedette de Tottenham et de la Corée du Sud, s’est fracturé la pommette après une collision avec Chancel Mbemba de Marseille, le 1er novembre. Il ne pourra affronter l’Uruguay, le Ghana et le Portugal que s’il porte un masque…