Le sélectionneur n’est autre qu’Hervé Renard, un entraîneur qui compte déjà plusieurs exploits à son actif. Découverte.

Ce Français, qui a débuté sa carrière de coach à 30 ans en Nationale 3 près de Draguignan dispute sa deuxième Coupe du monde de rang, après avoir dirigé le Marco en 2018. Cet ancien défenseur, passé par l’AS Cannes, n’a disputé qu’un seul match en première division, à la fin des années 80. Cependant, il cumule un joli palmarès en tant que coach.

Vainqueur de la CAN avec… la Zambie

En 2010, Hervé Renard est à la tête de la Zambie, un pays outsider sur le continent africain qu’il a mené en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la CAN. Deux ans plus tard, il remporte la Can avec cette même équipe de la Zambie. Un exploit retentissant.

D’autant qu’en 2015, il réitère le même exploit… avec la Côte d’Ivoire.

Hervé Renard n'est pas un inconnu des grandes compétitions internationales. Vietnam, Angleterre, divisions semi-professionnelles françaises, Algérie… Hervé Renard est un globe-trotter du foot en ce qui concerne les clubs entraînés mais c'est en tant que sélectionneur national qu'il s'est véritablement fait un nom.

Malgré des passages mitigés à Sochaux (2013-2014) ou Lille (2015), Hervé Renard ne cesse d’impressionner les observateurs. Depuis 2019, il dirige les "Faucons Verts" d’Arabie Saoudite, et a même prolongé récemment jusqu’en 2027.

Sa fille agressée sur « Koh-Lanta » ?

En 2018, Candide Renard avait défrayé la chronique en participant à " Koh-Lanta ". La fille d’Hervé Renard avait accusé un autre candidat "d’agression sexuelle". Ces faits avaient provoqué l’arrêt immédiat du tournage.