Le grand Lionel Messi faisait son entrée dans la plus prestigieuse des coupes ce mardi matin contre l’Arabie Saoudite, un match qui semblait plus qu’abordable à première vue pour un pays déjà annoncé comme l’un des favoris. Passé hier à la conférence de presse, le génie argentin était bien titularisé malgré s’être entraîné individuellement à plusieurs reprises.

Le match

Après une première tentative bien sortie par le gardien de l’Arabie saoudite, Léo Messi a ouvert le score sur un penalty dont la faute semblait légère. Lautaro Martinez l’a copié une vingtaine de minutes plus tard mais son but a été annulé par le VAR pour un hors-jeu, tout comme Messi plus tôt. Martinez réitérera l’exploit mais sera de nouveau en position illicite.

Les Saoudiens revenaient de la pause avec des intentions encore plus poussées qu’en première. Il faut dire qu’il ne méritait pas réellement d’être menés au vu des 45 minutes. Tiré par une intensité et une ambition collective, Al Shehri a égalisé après seulement trois minutes dans la deuxième période avant qu’ Al Dawsari ne donne l’avantage aux siens d’une superbe enroulée du pied droit.

L’Argentine tentera en vain de revenir au score mais tout semble réussir aux Saoudiens qui ont montré tout leur talent et leur mérite dans ce match. Messi manquera une tête à bout portant et prendra beaucoup trop de temps à finir une action en toute fin de match.