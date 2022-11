Pourquoi le temps additionnel est-il si long à la Coupe du Monde 2022?

Nouvel ordre pour les Arbitres: être plus attentif au temps perdu

Si l’on revient quelques jours en arrière, on se rend compte que l’ancien arbitre et désormais représentant de ses compères à la FIFA (président de la Commission des Arbitres de la FIFA) Pierluigi Collina avait prévenu en conférence de presse que les arbitres feraient désormais plus attention à la perte de temps.

En pratique, ceci se rapporte donc aux célébrations, aux blessures, aux changements ou tout simplement à de la perte de temps sur des rentrées ou des phases arrêtées. "Donc, avec trois buts, vous perdez facilement cinq à six minutes. Ce que nous voulons faire, c’est calculer avec précision le temps additionnel à la fin de chaque période" décryptait Collina à l’interview du côté d’ESPN.

Cela est-il considéré comme un changement de règles ?

Même si des rumeurs avaient éclaté sur un possible changement de format à la Coupe du Monde qui verrait les rencontres durer 100 minutes, ici, aucune règle n’a été changée. En fait, les arbitres ne font qu’être plus attentifs à cet aspect du jeu. Une attention qu’on n’avait peut-être pas assez avant et qui n’offrait que des matchs à 70 ou 80 minutes de temps de jeu effectif. En pratique, si l’on regarde le match entre l’Angleterre et l’Iran, 5 buts ont été marqués en deuxième mi-temps et une dizaine de changements ont été effectués. Voici peut-être d’où viennent les 15 minutes d’arrêt de la seconde période.

Même chose pour Pays-Bas - Sénégal où 8 changements ont été faits et un but a été marqué lors du temps réglementaire de la seconde période, qui s’est donc vue ajouter une dizaine de minutes également.

À voir si les prochaines rencontres verront également leur durée allongée… Premier stop: Argentine - Arabie saoudite.