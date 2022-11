“Morts de froid”, “obligés de mettre un pull”, “un non-sens total” : supporters et joueurs dénoncent l’usage de la clim' dans les stades au Qatar

D’après la FIFA, "la température extérieure devrait varier entre 18 et 24 °C". Un climat acceptable pour la tenue de matches de football, surtout quand on jette un œil sur les températures moyennes enregistrées lors de compétitions précédentes.

Si l’émirat a fait climatiser sept de ses huit stades, pour garantir leur utilisation après l’événement, il assurait encore récemment son intention de ne pas allumer la climatisation pendant la compétition. “Les températures au Qatar en novembre/décembre sont presque plus fraîches que les températures en Europe pendant l’été. Donc la climatisation ne sera pas utilisée", affirmait même le ministre des Affaires étrangères qatari, Mohammed Ben Abderrahmane Al-Thani, dans une interview le 4 novembre dernier.

“On va tous tomber malades avant la finale”

Mais depuis le début de la compétition, force est de constater que ce n’est pas le cas. Dès le match d’ouverture opposant le Qatar à l’Équateur, la clim’a été activée (alors que le thermomètre affichait 23 degrés lors du premier match du mondial). Certains supporters équatoriens affirment avoir terminé “morts de froid”. Les fans sud-américains n’étaient vraisemblablement pas préparés à affronter la clim’. “C’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation”.

La clim a donc été enclenchée au stade Al-Bayt afin d’abaisser la température à 20°. Voire moins selon les endroits.

À Doha, la clim’ tourne à plein régime

Rebelote lors du match entre les Pays-Bas et le Sénégal ce lundi. Contactés, des fans néerlandais ont pensé à quitter l’enceinte. Et pas à cause du spectacle sur le terrain.

“C’était insupportable, déplore Jan. La température était tout à fait correcte en dehors du stade, on n’a pas compris pourquoi ils l’ont allumé. Mon amie a été contrainte de mettre un pull tellement ça caillait, c’est un non-sens total. On espère que les organisateurs vont rapidement s’en rendre compte et modifier cela pour la suite de la compétition, sinon on va tous tomber malades avant la finale”. Ce mardi soir, c’est au tour de l’équipe de France de disputer sa première rencontre dans une atmosphère climatisée. Pour leur entrée en lice face à l’Australie, les bouches d’aération du stade Al-Janoub cracheront de l’air afin de réguler la température à 24 degrés.

Match inaugural de la coupe du monde au Qatar.

Les supporters équatoriens scandent «Queremos cerveza». #qatarboycott pic.twitter.com/ATFa4Vgc9y — L'important (@Limportant_fr) November 20, 2022

De son côté, l’émirat assure que l’énergie utilisée est propre. "On contrôle la température, on contrôle l’humidité présente dans l’air, on recycle l’air et on le filtre pour enlever la poussière ou les pollens. Toute l’énergie utilisée dans nos stades est de l’énergie renouvelable", expliquait récemment le Dr Saud Abdul Ghani, concepteur du système de climatisation des stades, surnommé "Docteur Cool". Plusieurs joueurs de la sélection espagnole ont également expliqué avoir souffert du froid.

Cet autre fan des "Oranje" raconte comment des familles ont même quitté le stade avant la fin du match. “J’ai vu des enfants frigorifiés, raconte-t-il. Selon où on se trouve dans le stade, il peut faire encore plus froid. On en voyait d’autres se couvrir les jambes avec plusieurs drapeaux, c’est hallucinant. La FIFA doit vraiment intervenir pour résoudre ce problème même si on peut douter de capacité à réagir quand on voit comment se déroule ce mondial".