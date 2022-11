Les années belges de Jonathan David, l'attaquant du Canada: “Il m'a dit qu'on avait là un talent rarement vu”

Quand il est arrivé en Flandre orientale, à 16 ans, Jonathan David n’avait pas l’âge d’être mis sous contrat, puisqu’il n’était pas encore majeur. Il n’avait pas été conservé après des tests à Salzbourg et à Stuttgart, mais Gand avait flairé la bonne affaire. À intervalles réguliers, et puisqu’il devait finir ses études au Canada, David revenait en Belgique.

En janvier 2018, quand il a signé son premier contrat, Yves Vanderhaeghe, l’entraîneur des Buffalos de l’époque, est averti qu’il y a un jeune joueur prometteur. Il se rappelle : “Il est resté six mois chez les Espoirs, mais on voyait qu’il avait quelque chose en plus.”

Gent's Jonathan David celebrates after scoring during the Jupiler Pro League match between KAA Gent and Sporting Lokeren, in Gent, Sunday 26 August 2018, on the fifth day of the Jupiler Pro League, the Belgian soccer championship season 2018-2019. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Ivan De Witte, le président gantois, se souvient d’une discussion avec Gunther Schepens, coordinateur sportif pour les équipes d’âge : “Il m’a dit qu’on avait là un talent rarement vu.” Avec les Espoirs, Jonathan David se fait une place, et assure qu’il a beaucoup progressé à cette période : “On a travaillé ma technique de finition, parfois deux fois par jour, expliquait-il dimanche à L'Équipe. Je travaillais aussi dans les petits espaces.”

Six buts en huit matchs pour commencer

Quand David arrive dans le noyau professionnel, pendant l’été 2018, Vanderhaeghe ne traîne pas pour l’intégrer. Il le fait monter au jeu sept fois et le titularise une fois, entre championnat et tours préliminaires de Ligue Europa : il claque six buts. “Il avait un sens du but et une facilité des deux pieds étonnante pour son âge, explique Vanderhaeghe, qui pointe un ou deux points de travail. On a pris le temps de travailler son jeu de tête, avec des séances spécifiques de quinze minutes après l’entraînement. On envoyait des centres pour lui apprendre à avoir un meilleur timing, et on lui lançait le ballon en l’air pour qu’il travaille son toucher de balle.”

Il jouait toujours vers l'avant.

Yves Vanderhaeghe insiste aussi sur le physique. “Au début, quand on le voyait, on avait l’impression qu’il avait une course lourde, qu’il était fatigué. Mais il continuait, et on s’est rendu compte qu’il n’arrêtait jamais, ses données physiques étaient très bonnes (NdlR : il pouvait courir jusqu’à 12 kilomètres par match). Un attaquant, souvent, manque de fraîcheur devant le but quand il fait trop d’efforts. Pour lui, ce n’était pas un souci, il n’y avait pas de perte de fraîcheur. Et il bossait.”

Dans le système gantois, David est utilisé comme deuxième attaquant, ou soutien d’attaque. “Je ne voulais pas le placer en neuf, et le confronter directement à des grands gabarits, costauds, dans son dos. Son positionnement entre les lignes, et sa lecture du jeu, le rendait plus efficace un cran plus bas. Et il jouait toujours vers l’avant.”

“Quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était un joueur spécial, un des plus grands talents que j'ai eu.”

Avec Jess Thorup, l’international canadien prendra une autre dimension, toujours dans un rôle libre, qu’il affectionne, et il finira son aventure gantoise avec un total de 37 buts en 83 matchs. L’entraîneur danois évoque sa première impression : “Quand je l’ai vu, j’ai compris qu’il était un joueur spécial dans le dernier tiers du terrain. C’est un des plus grands talents que j’ai pu croiser.”

Avec Jess Thorup, l'entraîneur danois de La Gantoise.

Avec le technicien danois, le Canadien va travailler son sens des espaces. “Je lui disais de regarder où il était sur le terrain, et où il devait aller. Il a appris aussi à ne pas reprendre instantanément le ballon, mais à jouer en une touche.” Interrogé sur son passage en Belgique, David commentait, dimanche : “J’ai gagné en maturité. Quand tu es jeune, tu ne sais pas trop quoi faire, tu tentes des passes aveugles, des interceptions. J’ai appris à mieux utiliser mes déplacements.”

“En Belgique, j'ai gagné en maturité, à mieux me déplacer.”

Vanderhaeghe, qui avait été remercié par La Gantoise au bout d’une collaboration de quatorze matchs avec David, garde le souvenir d’un joueur “dont on se dit qu’il peut faire une belle carrière quand on le voit à ses débuts. Lille, en ce moment, n’est qu’une étape pour lui”. Le passage de Gand à Lille a mis en lumière, outre les qualités techniques, une autre facette de la personnalité de Iceman, comme le surnomme John Herdman, son sélectionneur.

Au bout de deux années largement réussies à Gand, David veut en effet tenter sa chance dans un grand championnat. Il pointe Lille comme la destination idéale pour poursuivre sa progression. La direction de Gand essaie de lui trouver un autre point de chute, qui pourrait être plus rémunérateur, avec Leeds. Mais l’international canadien n’en démord pas.

“Jonathan est très humble mais convaincu de son talent.”

“Jonathan est un garçon très humble, mais convaincu de son talent, explique Ivan De Witte. Il avait une idée en tête, avec Lille, et il n’a pas voulu changer d’avis.” Les relations ont pu être tendues entre le président et son ancien joueur, pendant cette période mouvementée, mais le Canadien assure qu’il n’est jamais allé au clash : “Je savais que cela allait prendre du temps, mais j’ai insisté pour aller à Lille et au final j’ai pu partir.”

Après deux saisons à Gand (83 matchs et 37 buts), Jonathan David a rejoint Lille pendant l'été 2020.

De Witte, qui a pu être fâché à l’époque sur la manière dont les choses se sont déroulées, l’assure désormais : “De tous les joueurs que j’ai connus à Gand, c’est celui qui a le package le plus complet, d’un point de vue technique mais aussi humain. Bryan Ruiz avait peut-être un truc en plus, mais il n’était pas aussi complet que David.”

Gand a réduit le prix du transfert à Lille

Jonathan David a en tout cas rapporté 25 millions € à Gand, ce qui en fait le transfert le plus cher de l’histoire du club. Ce devait être 27 millions € et 4 en bonus, mais Gand, pour des raisons financières, a demandé que les premières tranches soient payées plus vite, dit-on du côté de Lille. Le transfert a, dès lors, été ramené à 25 millions.

La direction a toutefois inclus une clause à la revente, avec un pourcentage. Car Jonathan David, qui a entamé sa troisième saison à Lille (111 matchs, 41 buts toutes compétitions confondues), ne restera plus des années dans le Nord de la France. Et si, en plus, il se réveille contre la Belgique et réalise une bonne Coupe du monde, sa cote grimpera encore.