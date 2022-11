« Je me suis perdu cinq fois en cherchant le petit-déjeuner »

Inauguré le 13 novembre dernier, il avait quitté les ateliers de Saint-Nazaire, en France, quatre jours plus tôt. Les chiffres du paquebot donnent le tournis. 333 mètres de long, 2 626 cabines, 22 ponts, 13 restaurants, 20 bars, une salle de sport, un parc aquatique. C’est une vraie ville flottante au sein de laquelle 6 700 supporters séjournent durant le Mondial. On a tenté de le visiter… mais les conditions sont très (trop) strictes : le paiement d’une entrée de 50 euros, une photo du passeport envoyée au moins deux heures avant d’embarquer afin qu’une procédure de demande au gouvernement puisse être effectuée.

Auto-tamponneuses, cinéma, théâtre

Pour s’éviter toutes ces formalités, on a préféré s’approcher du navire et scruter les passagers qui en sortaient. Et on a trouvé un Belge : Cédric Mahieu (39 ans). Originaire de Mons, il est arrivé à Doha depuis Paris dimanche soir. Et il a directement été scotché par les possibilités qu’offre ce gigantesque bateau. "À l’intérieur, il y a même une foire, avec des auto-tamponneuses, un cinéma et un théâtre, sourit-il. En soirée, il y a des concerts, des spectacles de danse. C’est assez fou."

S’attendait-il à autant de luxe au moment où il a décidé de tenter l’expérience ? "Non, pas du tout. Quand j’ai réservé, je ne savais pas trop à quoi cela ressemblerait mais je n’avais jamais fait de croisière de ma vie donc je me suis dit : ‘pourquoi pas ?’. Mais en voyant l’écran géant visible depuis la piscine, j’étais scotché. Le premier soir, j’ai voulu visiter un peu le bateau et ça m’a pris deux heures. Lundi matin, j’ai mis quinze minutes pour trouver le petit-déjeuner. Il y a tellement d’étages qu’on s’y perd facilement."

Et contrairement à la majorité des endroits à Doha, l’alcool y est autorisé. Il y coule même à flots. De nombreux passagers sont d’ailleurs britanniques, forcément. "Ils sont reconnaissables entre mille avec leurs nouveaux drapeaux, ‘God save the king’. Les Gallois sont également très nombreux. Et les familles des joueurs d’Angleterre dorment également dans le bateau."

Minimum… 300 euros la nuit

Pour dormir dans le paquebot, le Belge a dû mettre le prix. Comptez 300 euros par nuit. "Lorsque j’ai réservé mes tickets il y a un an, il n’y avait aucun hébergement disponible à Doha. Puis il y a eu cette possibilité sur les fameux bateaux et j’ai sauté dessus. Avec la quinzaine de tickets en catégorie 2 pour des matchs que j’ai en ma possession, ce voyage me coûtera environ 10 000 euros. Mais c’est moins qu’au Brésil en 2014. Ici, il n’y a pas de longs déplacements et tout se fait en métro gratuit."

Pour obtenir un tel nombre de tickets, Cédric a un secret : il voyage seul. "Cela facilite grandement les chances de se voir attribuer les précieux sésames."

Par contre, il n’a pas de tickets pour les Diables. "Mais cela ne m’intéresse pas forcément, précise-t-il. La Belgique, je peux la voir jouer à Bruxelles. Ce qui m’intéresse, c’est surtout l’expérience Coupe du monde. Venir voir jouer le Qatar à Doha, c’est unique."

Dans quelques jours, Cédric sera rejoint par son frère. "Il n’a pas su prendre trois semaines de congé, comme moi. J’ai la chance d’avoir un employeur conciliant, qui connaît ma passion. Mon frère, lui, vient une semaine à partir du 29 novembre. Il dort avec moi dans le bateau. J’ai également fait des demandes de tickets en duo, pour lui et moi, mais ça a été moins fructueux. Je sais qu’il aura envie de voir jouer la Belgique donc on essayera encore de trouver des billets pour les Diables, dont il est plus fan que moi."

Des formalités administratives compliquées

Mais la réunion familiale qui se prépare a failli ne jamais arriver. "Les formalités administratives sont très nombreuses pour venir au Qatar et monter sur le bateau. Quand j’ai vu tout ce que cela impliquait, je me suis demandé si venir ici était vraiment une bonne idée. Lors de la création du visa de mon frère, il y a eu un premier refus. Et lorsqu’il y en a un deuxième, c’est définitif. Mais tout était déjà payé : avion, hôtels… Heureusement, tout s’est finalement bien passé."

Le retour, lui, est prévu le 7 décembre. D’ici là, notre supporter aura le temps de visiter tout Doha. "C’est clair qu’il y a moins d’activités à faire que lorsqu’on voyage de ville en ville entre les matchs mais cela permet de voir plus de rencontres." Et ce, peu importe les polémiques. "Je les comprends et chacun pense ce qu’il veut, avoue-t-il. Personnellement, j’aime aller sur le terrain pour me faire ma propre opinion plutôt que de critiquer sans connaître."

Il pourra donc se faire sa propre idée de ce qu’est réellement le Qatar depuis le MSC Europa, le bateau autodésigné le plus vert du monde. "C’est le navire le moins émetteur de CO2 de toute l’industrie des croisières", en dit d’ailleurs Laurent Castaing, le directeur des Chantiers de l’Atlantique. Vingt-cinq pourcents d’émission de CO2 de moins qu’un autre bateau de la même taille. Et le paquebot servira, évidemment, à d’autres croisières dans le futur. Sauf que cette fois, il ne restera pas à quai.