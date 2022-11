Jan Vertonghen très prudent sur le brassard arc-en-ciel: "Je ne veux pas trop parler, je veux jouer demain"

"C'est une question difficile, et je ne suis pas très à l'aise pour en parler. On est régulièrement contrôlé, sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. J'ai un peu peur de trop en dire, ou de dire quelque chose, car je veux être autorisé à jouer demain."

La phrase de Vertonghen donne une idée de la pression, indirecte, qui pèse sur les joueurs lors d'une Coupe du monde prise en otage de ses polémiques et des choix de la FIFA...

Belgique-Canada: Roberto Martinez confirme plusieurs titulaires dont Vertonghen et Eden Hazard !