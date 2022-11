Décryptage du fiasco argentin: une bonne demi-heure ne suffit pas en Coupe du monde

Ceci dit, si cette défaite argentine est une déflagration, c’est parce que l’on attendait le vainqueur de la Copa America à un tout autre niveau que ce qu’il a montré ce mardi. On a eu l’impression de retrouver l’équipe de la Coupe du monde 2018, sans grand liant collectif et sans imagination face à des Saoudiens qui ont donné une leçon de défense.

Un plan qui a mal tourné

Si l’Argentine est à blâmer, ce n’est pas faute d’avoir essayé, c’est faute d’avoir abandonné trop tôt. Car qui aurait pronostiqué un tel résultat final après une demi-heure de jeu ? L’Albiceleste avait ouvert le score à la neuvième minute sur un penalty transformé avec beaucoup de sang-froid par Messi qui, avait déjà vu un beau tir être repoussé par Al-Owais dès la deuxième minute. Un peu plus tard, la défense saoudienne était battue sur une belle passe sautée de Gomez pour le capitaine, qui signait déjà à la 22e un deuxième but… logiquement annulé pour hors-jeu par le juge de touche. Cinq minutes plus tard, c’était la bonne, pensait Lautaro Martinez, dont le premier but en Coupe du monde était à son tour annulé pour hors-jeu… d’une demi-épaule, par le VAR cette fois (27e). Re-re-belote à la 35e, avec une nouvelle réalisation de l’attaquant de l’Inter refusée pour la même raison. Combien de temps allait encore tenir la défense saoudienne, se demandait-on, alors que le match était à sens unique ?

Lionel Messi aussi a cru faire 2-0, mais son but a également été annulé pour hors-jeu. ©AFP or licensors

Mais plutôt que de convaincre l’équipe sud-américaine d’accélérer, ces fausses joies l’ont assoupie. Plus d’occasion nette et, à l’inverse, une défense saoudienne de plus en plus impeccable, qui s’amusait d’ailleurs à piéger systématiquement les avants argentins avec un hors-jeu dans lequel ils sont tombés à sept reprises en première période !

Si la défense de Scaloni n’avait pas vu un chat en première période, elle s’est faite piéger deux fois en cinq minutes à l’entame de la seconde. L’Arabie saoudite n’aura tiré que trois fois au but, et cela lui a suffi pour en mettre deux. Le piège s’est refermé sur l’Argentine et, malgré de rapides changements, Scaloni n’a pas trouvé la solution. Pire, on a senti son équipe baisser les bras au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Auteur d’un bon match Al-Owais n’a pas dû sortir d’arrêt miracle et n’a pas eu besoin de ses poteaux pour ne plus encaisser.

Nous n'avons plus accéléré.

Une inefficacité crasse

Malgré une possession supérieure à 60 %, malgré quatorze tirs et neuf coups de coin, malgré une pression un peu plus intense en fin de rencontre, l’Argentine est restée calée à un petit but, inscrit depuis le point des onze mètres. C’est une claque pour une ligne d’attaque dont on attend pourtant beaucoup durant ce Mondial, forte d’un Messi retrouvé, d’un Lautaro Martinez qui fait mouche à l’Inter ou d’un Di Maria souvent décisif ces derniers temps en sélection. L’équipe qui avait battu en juin 5-0 l'Estonie et 3-0 l'Italie aura beaucoup trop manqué de précision et même d’imagination. On savait que sa défense pouvait vaciller ; mais on ne pensait pas que sa ligne offensive pourrait s’enrayer de la sorte. "À 2-1, nous nous sommes désorganisés, nous avons continué à travailler, mais nous n’avons plus accéléré", reconnaît Messi.

La série d'invincibilité n'atteindra pas le record italien de 37 matchs

Loin de signer un 37e match sans défaite qui lui aurait permis de rejoindre l’Italie au rang de sélection détentrice de la plus longue série d’invincibilité, voilà un revers qui remet beaucoup de choses en question. Il faudra montrer plus de constance, samedi (20h) contre un Mexique qui n’est jamais un morceau facile. Et, surtout, il faudra être efficace devant.

Une équipe qui a l’expérience de 2018 pour rebondir

Voilà l’Argentine déjà dos au mur, alors qu’elle affrontait l’équipe perçue comme la plus abordable de ce groupe C. Un faux départ qui n’est pas sans rappeler la Coupe du monde 2018, lorsque Messi&co commençaient le tournoi par un 1-1 contre l’Islande… avant de perdre 3-0 contre la Croatie et de sauver l’essentiel en battant le Nigéria 1-2. L'équipe albiceleste sait donc à quoi s’attendre. "Ce groupe se distingue par sa solidité", souligne Messi. "C’est le moment d’être plus unis que jamais, de revenir aux bases et à notre jeu. On a reçu un coup, mais on doit maintenant aller chercher deux victoires. Nous n’avons pas le choix, mais nous avons déjà disputé des matchs de ce style", conclut le capitaine en référence au mondial russe. Il y a quatre ans, l’Argentine s’était qualifiée pour échouer en huitièmes face à la France. Des Bleus qu’ils pourraient retrouver au tour suivant, cette année encore. Mais il faudra élever son niveau, pour cela.