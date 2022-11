Ronaldo, qui était en conflit avec son entraîneur depuis le début de la saison, est actuellement au Qatar avec sa sélection nationale, qui débutera son tournoi dans le groupeH face au Ghana ce jeudi 24 novembre.

Le divorce était devenu inévitable entre les deux parties à la suite d’une interview explosive accordée par le joueur à Piers Morgan, animateur vedette de la chaîne TalkTV, diffusée le 17 novembre. Cristiano Ronaldo s’en prenait ouvertement à son coach, le Néerlandais Erik ten Hag, mais aussi à la direction macunienne qu’il accusait de ne pas se soucier de l’avenir sportif de Manchester United.

CR7 était revenu à Manchester en août 2021 après avoir éclaté au plus haut niveau lors de son premier séjour à Old Trafford entre 2003 et 2009 sous la houlette de Sir Alex Ferguson. Il avait notamment décroché sa première Ligue des Champions (2008) sous les couleurs rouge et blanche de MU. Cristiano Ronaldo avait ensuite dominé le monde du ballon rond – avec l’Argentin Lionel Messi – au sein du Real Madrid (2009-2018), ajoutant quatre coupes aux grandes oreilles à son palmarès (2014, 2016, 2017, 2018). L’homme qui a remporté cinq Ligue des Champions a encore joué à la Juventus (2018-2021) avant de reprendre le chemin de la Premier League.

Le buteur portugais n’entrait visiblement plus dans les plans du nouveau manager de ManU, Erik ten Hag, arrivé cet été. S’il a joué dix rencontres de championnat, il n’en a disputé que trois dans leur intégralité. Il a au total joué 21 rencontres cette saison avec les Red Devils avec un bilan de 5 buts et 4 assists, loin de ses standards habituels.