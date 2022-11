Lewandowski n’avait jamais marqué en Coupe du monde malgré des statistiques personnelles hors-norme en clubs. Aligné aux côtés de Zielinski, l’attaquant du Barça n’a eu que très (très) peu de ballons intéressants à jouer. Mais il en a loupé un en or. Peu en vue en première période, le capitaine polonais a su attendre son premier ballon exploitable pour pousser Moreno à la faute (53e) et s’offrir un penalty… qu’Ochoa a arrêté.

Ochoa écrit un nouveau chapitre de sa légende mondiale

La phase qui a amené le penalty, où Moreno est parti à la faute. ©AFP or licensors

Décrié avec son club de CF America cette saison, le gardien mexicain comptait remettre les pendules à l’heure sur la plus belle scène du monde, celle où il a déjà brillé par le passé. L’ancien portier du Standard de 37 ans, devenu une légende au Mexique pour ses incroyables matchs contre le Brésil en 2014 (0-0) et face à l’Allemagne en 2018 (1-0) a donc écrit un nouveau chapitre de son histoire d’amour avec la Coupe du monde en plongeant du bon côté contre l’un des trois meilleurs attaquants de la planète. "El Muro" est de retour, voilà l’Argentine prévenue pour samedi.

La Pologne au sommet de l’ennui

Le plan de jeu mis sur pied par l’entraîneur polonais, Czeslaw Michniewicz, était annoncé minimaliste et on n’a pas été déçu, particulièrement en première période : les actions construites se comptaient sur les doigts d’une main et il n’y a eu qu’un tir, non cadré. Les choses ont été un peu moins mal en seconde période avec la montée de Bielik, sans que la défense mexicaine ne soit mise en grand danger. Au final, la sélection européenne n'aura tiré que six fois au but. Mais comment cette Pologne peut-elle espérer se qualifier en proposant si peu ?

Le Mexique manque d’un finisseur

L’attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez revenant seulement d’une longue blessure, Tata Martinez ne l’a pas titularisé en pointe, lui préférant Henry Martin. Mais l’avant de CF America a eu du mal à peser, malgré la domination de son équipe. Il n’a pas armé une seule frappe en première période, mais n’a pas beaucoup su faire jouer ses équipiers de l’attaque, Vega et Lozano. La "Tri" rêverait d’avoir un Lewandowski devant. Jimenez, monté en cours de deuxième période, n’a pas su amener beaucoup plus de danger.

Mexique : Ochoa ; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo ; Herrera (71e C. Rodriguez), Alvarez, Chavez ; Lozano, Martin (71e Jimenez), Vega (84e Antuna).

Pologne ; Szczesny ; Cash, Bereseynski, Glik, Kiwior, Zalewski (46e Bielik) ; Kaminski, Krychowiak, Szymanski (72e Frankowski) ; Zielinski (88e Milik), Lewandowski.

Arbitre : Chris Beath (Aus).

Avertissements : Sanchez, Moreno, Frankowski.