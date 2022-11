Avant son entrée en lice, la France doute mais possède des ressources : "Mbappé va plus se régaler avec Giroud qu’avec Benzema"

France: les grands perdants de la victoire contre l'Australie

Didier Deschamps n’avait pas aimé. Il ne s’en était pas caché dans un débrief musclé : "Distance parcourue par l’Australie : un peu plus de 111 kilomètres. Pour nous, 102, comme s’ils avaient pratiquement un joueur en plus. Eux, sept joueurs ont parcouru plus de dix kilomètres dans le match. Nous ? Un seul, et sans surprise, c’est NG. À cela, on peut ajouter les sprints à haute intensité. Ils en ont fait le double. Chez nous, Kylian est celui qui en a fait le moins et pour la vitesse, c’est sa qualité."

"Si les autres pensent qu’on fait moins peur sans Karim Benzema, c’est leur problème."

Quatre ans plus tard, NG (Kanté) n’est pas là. Pas plus que Paul Pogba, Karim Benzema, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku. Orpheline de quatre titulaires indiscutables et du meilleur joueur de Bundesliga de la saison dernière, la France navigue au milieu d’un océan de doutes. Déjà lestée d’une dynamique sportive qui l’a plombée avec une seule victoire sur ses six derniers matchs, la voilà qui se traîne cette incroyable série de forfaits.

Eduardo Camavinga s’en amuse : "Si les autres pensent qu’on fait moins peur sans Karim Benzema, c’est leur problème." Didier Deschamps s’en agace un peu. Et montre les dents aussi comme quand il a été questionné sur le supposé déficit de leadership : "Vous croyez que cela se fait comme cela ? Je suis leader, ça y est, je me lève le matin, on va m’écouter. Certains leaders ne l’étaient pas il y a dix ans. Il y a toujours des joueurs cadres. Après, le leadership, ce n’est pas que dans la parole. L’important est que chaque joueur à son poste soit un leader sur le terrain. Nous avons ce qu’il faut."

Défensivement parlant, en l’absence donc de Kimpembe, avec peut-être l’idée de ménager un Raphaël Varane qui aux dires de son sélectionneur "va bien" et qui est "apte et disponible pour le match", difficile, en théorie, de contredire le sélectionneur.

"On a des automatismes, on est comme des frères"

En charnière, le réservoir français donne le vertige puisque dans le classement des 30 arrières centraux les plus chers de la planète établi par Transfermarkt, on retrouve huit Tricolores. Et même pas Ibrahima Konaté qui a de grandes chances de disputer un 53e match avec Dayot Upamecano. "On a des automatismes, on est comme des frères", s’amuse-t-il.

Tout savoir sur la France

Un défenseur central titulaire à Liverpool l’an passé associé au nouveau taulier défensif du Bayern Munich : il y a pire comme pedigree. Ce qui vaut aussi au milieu avec la paire Tchouaméni – Rabiot ou devant avec un Olivier Giroud pas loin d’être dans la forme de sa vie soutenu par le trio Dembélé – Griezmann – Mbappé. Celui-là même qui, il y a quatre ans, avait lancé la grande aventure…

"Mbappé va plus se régaler avec Giroud qu’avec Benzema"

L’épisode Benzema est terminé. Dans cette histoire, je continue de penser que tout le monde n’a pas dit la vérité. Que ce soit lui au niveau de son ressenti, car une gêne musculaire ne dure pas quatre semaines, ou le staff des Bleus. Son forfait ôte une épine du pied à Deschamps : imaginez qu’un Giroud titulaire à sa place marque, que faire alors ? Il y avait deux options : soit qu’il soit 100 % fit, soit pas du tout. Cette entre-deux n’était pas une bonne chose.

Son absence est un mal pour un bien. Oui, le Ballon d’or n’est pas là mais Giroud présente de meilleures statistiques en équipe de France. Surtout, il va libérer Mbappé. Mbappé va plus se régaler avec Giroud qu’avec Benzema. Tactiquement, même si ce dernier duo a montré de belles choses, l’animation offensive sera plus claire. Benzema a tendance à décrocher, à venir à gauche, dans les zones de Mbappé et de Griezmann aussi. Ils se marchaient dessus.

Giroud, lui, tient ce rôle de neuf classique qui libère les espaces pour les autres. Ce fameux pivot que Mbappé a appelé de ses vœux après le dernier rassemblement en septembre. Là, il va avoir en sélection ce qu’il veut avoir en club. Autre point : il ne partagera pas le leadership. Le voilà comme la star de l’équipe. Ce qu’il aime bien. Ce qui lui va bien.