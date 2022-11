Menés 1-0 à la mi-temps malgré une bonne première période où ils n’avaient été battus que sur penalty, les Saoudiens ont transformé leur premier tir de la rencontre en but, à la 48e minute. Cinq minutes plus tard, la troisième frappe des Faucons Verts, un très beau tir enveloppé d’Al-Dawsari, faisait 2-1. Il n’y aura pas d’autre tir, côté arabe. L’ultra-réalisme offensif des Saoudiens a contrasté avec la domination stérile des Argentins. Ce qui ne veut pas dire que cette victoire n’est pas méritée, car l’Arabie saoudite n’a jamais été dépassée par son adversaire et a maîtrisé son sujet.

Une attaque argentine hors-jeu

Sept hors-jeu en une mi-temps ! Si l’Argentine a dominé, ouvert le score sur un penalty signalé par le VAR pour un accrochage dans le rectangle – les autres sélections sont prévenues, fini de tirer les maillots -, la ligne d’attaque albiceleste est trop souvent tombée dans le piège du hors-jeu, parfaitement tenu par la défense saoudienne, en première période. Lautaro Martinez a cru faire 2-0 dès la 27e minute, mais une épaule dépassait au moment de la passe. Quelques centimètres qui ont tout changé.

Plus globalement, malgré 14 frappes au but, les Argentins n’ont marqué qu’une fois, sur coup de pied de réparation, donc. Ils n’ont jamais réussi à déstructurer la défense saoudienne, proposant un jeu sans grande imagination. Pire, on n’a pas senti l’Arabie fléchir en fin de match. Tout le contraire de ce que l’on attendait d’un des favoris. Seul Di Maria a tenu son rang, pour l’Albiceleste.

Messi a bien démarré, puis plus rien

On attendait beaucoup plus du capitaine argentin. ©AFP or licensors

Une frappe après deux minutes bien repoussée par Al-Owais, un but sur penalty transformé avec beaucoup de maîtrise, puis un deuxième justement annulé pour hors-jeu : on pensait Lionel Messi lancé pour une grosse prestation. Mais le capitaine argentin a ensuite baissé de rythme, disparu même. La "Pulga", dont on attend énormément dans ce Mondial, n’est que trop rarement réapparue à son avantage, à l’image de ce coup-franc bien placé qu’il n’a même pas cadré ou de cette dernière occasion cafouillée. Très décevant.

Les Saoudiens ont donné une leçon défensive

Ceux qui ont suivi l’Arabie saoudite ces derniers mois le savent : sous Hervé Renard, cette équipe est redevenue très solide. Ce mardi, elle a défendu très sérieusement, sans commettre beaucoup d’erreurs et sans "garer le bus". La ligne arrière des Faucons verts défendait en avançant, plaçant une pression qui gênait les Argentins et provoquant les hors-jeu évoqués ci-dessus. Et quand il a fallu défendre plus bas, en deuxième période, Assan Al-Tambakti et ses équipiers n’ont pas flanché.

L’Arabie saoudite a payé son engagement

Un capitaine Salman Al Faraj au sol, en larmes et remplacé en fin de première période, probablement conscient qu’il ne jouera plus. Un défenseur, Al-Shahrani, sorti sur civière après avoir percuté le genou de son gardien en fin de match. Hervé Renard devra compter ses absents pour la suite du tournoi. Plus largement, son équipe a mis beaucoup d'engagement, signant 21 fautes dans ce match et récoltant six cartons jaunes.

Argentine : E. Martinez ; Molina, Romero (59e Li. Martinez), Otamendi, Tagliafico ; De Paul, Paredes (59e Fernandez) ; Di Maria, Messi, Papu Gomez (59e Alvarez) ; La. Martinez.

Arabie saoudite : Al Owais ; Abdulhamid, Tambakti, Al Boleahi, Al Shahrani ; Al Shehri (78e Alghannam), Kanno, Al Malki, Al Dawsari ; Al Faraj (45e+4 Al Abid, 89e Alamri) ; Al Buraikan (89e Asiri).

Arbitre : S. Vincic (Slo)

Avertissements : Al-Malki, Abdulhamid, Al-Dawsari, Al-Bulayhi, Al-Owais.

Les buts : 10e Messi (1-0), 48e Al Shehri (1-1), 53e Al-Dawsari (1-2).