Argentine - Arabie saoudite en direct (1-2): Al Dawsari donne l’avantage alors que Messi avait ouvert le score

Le match

Après une première tentative bien sortie par le gardien de l’Arabie saoudite, Léo Messi a ouvert le score sur un penalty dont la faute semblait légère. Lautaro Martinez l’a copié une vingtaine de minutes plus tard mais son but a été annulé par le VAR pour un hors-jeu, tout comme Messi plus tôt. Martinez réitérera l’exploit mais sera de nouveau en position illicite.

Les Saoudiens revenaient de la pause avec des intentions encore plus poussées qu’en première. Il faut dire qu’il ne méritait pas réellement d’être menés au vu des 45 minutes. Tiré par une intensité et une ambition collective, Al Shehri a égalisé après seulement trois minutes dans la deuxième période avant qu’Al Dawsari ne donne l’avantage aux siens d’une superbe enroulée du pied droit.