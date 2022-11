Sénégal - Pays-Bas : "La perte de Mané aura un impact sur le groupe"

Le 30 mars 2022. Mohamed Salah propulse son tir au but au-dessus de la barre. Sadio Mané, son ami et coéquipier à Liverpool, ne tremble pas et envoie le Sénégal au Qatar, battant ainsi une seconde fois l’Égypte (après la finale de la CAN) dans un match important au cours d’une séance de tirs au but. Ce lundi, les Sénégalais entameront leur troisième phase finale de Coupe du monde après 2002 (éliminés en quarts de finale) et 2018 (sortis en phase de poules).