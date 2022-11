Peter Bossaert réagit au refus de la FIFA du port du brassard One Love : "C’est incompréhensible"

Ce brassard, aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui se voulait inclusif et en soutien à la communauté LGBTQ +, persécutée au Qatar, était un sujet de débat depuis plusieurs mois entre les fédérations et la FIFA. Les fédérations voulaient apporter leur soutien, et la fédération internationale de football repoussait à chaque fois les discussions quand elles étaient amenées sur la table.

"Depuis plusieurs mois, nous avions créé un groupe de travail, avec certaines fédérations, pour porter trois grands chantiers auprès de la FIFA, explique Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge. C’était le port de ce brassard, la création d’un fonds de compensation aux travailleurs immigrés au Qatar et un centre d’aide pour ces mêmes travailleurs."

Enlever le mot Love du maillot n'est pas un souci logistique. Mais c'est un vrai problème de fond. C'est incompréhensible.

Si les deux dernières revendications ont pu être obtenues, samedi dernier, le dernier point, au sujet du brassard, a été une lutte perdue. "Dimanche après-midi, nous avons eu une dernière réunion avec la secrétaire générale de la FIFA (Fatma Samoura), pour trouver un accord, mais la FIFA a d’abord menacé d’infliger des amendes si les capitaines portaient le brassard. Nous avons dit que nous étions prêts à payer ces amendes. La dernière réponse, lundi matin, a été : si un capitaine porte ce brassard, il recevra une carte jaune."

Le discours d’Infantino, samedi, a interpellé certaines fédérations européennes

La fédération belge, comme les autres instances européennes, n’a pas voulu prendre ce risque. "On doit préserver les équipes et nos joueurs, mais ce blocage est une vraie frustration." La Belgique, qui avait fait ajouter le mot LOVE à l’arrière de son maillot, devra également masquer ces quatre lettres. "Ce ne sera pas une difficulté logistique, mais c’est un vrai problème de fond. C’est incompréhensible”, a encore regretté Peter Bossaert.

On verra ce qu'on fera (pour l'élection du nouveau président de la FIFA, en mars). Il est trop tôt pour réagir à ce niveau.

Samedi, déjà, lors du discours de Gianni Infantino, certains dirigeants de fédérations européennes ont peu apprécié les mots prononcés par le président de la FIFA, qui a critiqué les prises de position européennes sur les manquements observés au Qatar, au niveau des droits de l’homme, des droits des travailleurs et du respect des différentes communautés. "On a toujours essayé d’avoir une attitude constructive, nuancée, mais quand on voit cette prise de position, et ce discours du président, cela pose question."

Le 16 mars prochain, un nouveau président doit être élu, à la tête de la FIFA. Gianni Infantino sera le seul candidat à sa réélection. Une abstention de l’Union belge, et d’autres fédérations, est-elle envisageable, pour marquer le coup ? "On verra ce qu’on fera, il est trop tôt pour réagir à ce niveau. Nous avons écrit un courrier, en son temps, à M. Infantino pour lui dire qu’il sera soutenu à condition de respecter un certain cadre. On verra si ce cadre est respecté ou non."