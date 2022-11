Les équipes probables d’États-Unis – pays de Galles : Tous les tauliers au rendez-vous mais une interrogation en attaque

Les Américains ont eu quelques doutes à cause de blessures récentes de plusieurs cadres comme Adams ou McKennie mais tous les tauliers seront bien présents. Les Américains devraient aligner une équipe type. Il ne subsiste aucun doute quant aux trios offensif et médian, la défense pourrait, elle, être légèrement modifiée par rapport aux habitudes. Dest était incertain mais est bel et bien prêt à jouer. Les USA ont pu préparer cette rencontre dans leur camp d'entraînement particulier.

Au pays de Galles, la seule question qui se pose est : qui jouera en pointe de l’attaque ? Avec Moore et Johnson, les Gallois possèdent deux options distinctes et peuvent surprendre leur adversaire. Allen est absent et ne reviendra pas avant le deuxième match. Bale va vouloir se montrer face au pays qui l'a relancé.