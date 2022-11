Les deux erreurs de Mendy qui coûtent le match aux Sénégalais (vidéo)

Sur ce premier but, Édouard Mendy réalise une sortie très hasardeuse aux poings et se laisse battre au dernier moment par Cody Gakpo.

Une dizaine de minutes plus tard, Mendy sort très mal une frappe néerlandaise et la remet dans les pieds de Davy Klaassen. Le milieu de l’Ajax n’a plus qu’à tirer dans le but vide.

Édouard Mendy n’est plus titulaire avec Chelsea depuis l’arrivée de Graham Potter et ce manque de rythme pourrait expliquer cette contre-performance.