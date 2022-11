Les Three Lions n’ont pas dû forcer leur talent pour venir à bout de l’Iran. L’Angleterre fait partie des principaux outsiders à la victoire finale et a confirmé son statut. Non pas que l’Iran a offert un véritable défi mais l’Angleterre transpirait la confiance et la facilité. L’équipe semble être plus équilibrée dans un système à quatre défenseurs qui met en avant les qualités de Bellingham et des joueurs en soutien de Kane. Saka, double buteur, et Sterling ont sorti de gros matchs. Mount a bien travaillé dans l’ombre. Rashford (buteur moins d’une minute après sa montée au jeu), Wilson et Grealish se sont fait plaisir en fin de match.

Coupe du monde 2022 : Southgate plus que jamais sous pression

Tout par les flancs

Le danger est principalement venu de centres. Les trois premiers buts anglais sont d’ailleurs tombés sur deux centres et un corner. La qualité sur phases arrêtées est énorme et les deux latéraux, Trippier et Shaw, à l’assist, apportent énormément. Leur positionnement très offensif crée parfois des brèches dans leur dos mais ils créent le surnombre devant et distribuent de parfaits ballons pour les attaquants. Les deux buts suivants sont venus du talent de Saka et Rashford. Ils peuvent aussi remercier la faiblesse défensive de l’Iran. En témoigne la balle de match de Grealish pour faire 6-1.

Bellingham, deuxième plus jeune buteur

Jude Bellingham découvre la Coupe du monde à 19 ans en marquant le premier but de son équipe. La preuve de son immense talent. Il est désormais le deuxième plus jeune buteur anglais en Coupe du monde. Une magnifique entrée en matière pour un joueur qui a été important pour son équipe en contrôlant l’entrejeu. Les tribunes ne se sont pas trompées et ont entonné le célèbre Hey Jude des Beatles.

Les notes de l'équipe d'Angleterre après le match face à l'Iran

Maguire impliqué dans deux buts

Avant le tournoi, le nom Maguire rimait avec craintes et doutes. Il en a balayé une partie lors de son premier match. Il aurait bien mérité que sa reprise de la tête secoue les filets. Elle a fini sa trajectoire sur le cadre. Le défenseur central a également provoqué ce qui devait être un penalty (on se demande d’ailleurs pourquoi l’arbitre l’a accordé à l’Iran vu que la faute de Stones était assez similaire). Il était dans tous les bons coups. Sa bonne relance est à l’origine de l’ouverture du score et a donné l’assist pour Saka sur le 2-0. Une belle réponse même s’il a dû sortir prématurément du terrain, visiblement touché à la tête.

Maguire et Bellingham, deux joueurs clés de ce match ©AFP or licensors

Quel choc entre Beiranvand et Hosseini

Le début de match entre Anglais et Iraniens a été marqué par un choc. Sur un centre de Kane vers Rice, le gardien Beiranvand est entré en collision avec son équipier Hosseini. Le nez du gardien saignait abondamment et était gonflé. L’ancien de l’Antwerp a toutefois voulu poursuivre la rencontre. Son remplaçant était pourtant prêt à monter au jeu. Il n’a tenu qu’une grosse minute avant de réclamer son changement. Il a quitté le terrain sur civière.

Beiranvand a dû laisser sa place après ce choc. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

14 minutes d’arrêts de jeu

Cette blessure a donné lieu à des arrêts de jeu à rallonge : 14 minutes. La consigne a été donnée aux officiels de véritablement respecter le temps perdu. Entre les deux arrêts liés à la blessure du gardien iranien et les vérifications du VAR, la mi-temps a duré près d’une heure. À cela, il faut en ajouter 10 de plus en deuxième mi-temps. Un match à plus de 115 minutes.

Gholizadeh à l’assist

Charleroi se frotte les mains. Monté au jeu à la pause, Gholizadeh a frappé fort pour ses débuts en Coupe du monde. L’ailier a mis Taremi sur orbite en lui mettant un superbe assist dans le rectangle. Une phase qui a également mis en avant le fait que l’Angleterre a pour principale faiblesse sa défense.

