Finalistes du dernier euro et 4e de la Coupe du monde 2018, les Three Lions n’ont pas déçu pour leur entrée dans la compétition. Les Anglais se sont facilement imposés 6-2 contre l’Iran, dans un match où ils auraient même pu bénéficer d’un penalty, non sifflé par l’arbitre.

2. Les Diables doivent changer de maillot

À deux jours de leur premier match contre le Canada, la Belgique a dû changer son maillot extérieur suite à une demande de la FIFA. Le problème était la mention "Love", qui faisait référence au festival Tomorrowland, et qui sera donc supprimée du maillot désormais.

3. Les Pays-Bas sont redoutablement efficaces

Qu’on se le dise, les Néerlandais n’ont pas forcément impressionné dans ce qui était le choc de cette journée contre le champion d’Afrique sénégalais. Ils l’ont tout de même emporté grâce à deux buts en fin de match, sur des erreurs d’Édouard Mendy. Les Oranje s’en sortent bien.

4. La FIFA a fait craquer les fédérations européennes

Le Danemark, l’Allemagne, l’Angleterre ou bien sûr la Belgique souhaitaient porter un brassard "One Love", en faveur de la diversité et de l’inclusion, mais la FIFA n’en a pas voulu et a dit donner un carton jaune aux capitaines de sélections qui le porteraient. Sous cette menace, la Belgique s’est retirée, frustrée.

5. États-Unis - Pays de Galles : une mi-temps chacun

Si les Américains ont complètement dominé la première mi-temps de leur duel avec le Pays de Galles et ont été logiquement récompensés par un but de Timothy Weah, ils ont levé le pied en deuxième période. Sans être très précis, les Gallois ont su rejoindre les États-Unis sur un penalty de Gareth Bale (1-1).