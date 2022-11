Guillermo Ochoa (ex-Standard) engagé pour une cinquième Coupe du monde : "C’est un privilège"

Récemment, l’ancien gardien du Standard a même avoué qu’il espérait encore être là en 2026, pour la Coupe du monde coorganisée par le Mexique, avec le Canada et les États-Unis. L’annonce a fait un peu sourire les médias mexicains, plus critiques ces dernières semaines après que le capitaine de la sélection a fait une grosse erreur avec America, en demi-finale du tournoi de qualification pour la Ligue des champions CONCACAF.

Quand il est revenu au Mexique, après son aventure européenne bouclée au Standard, pendant l’été 2019, Ochoa a été accueilli avec les honneurs dus à son rang : le symbole de La Tri, l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection, estime l’opinion publique, devait permettre à America, son club de toujours, de jouer le titre de champion. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, et s’il reste le joueur le plus populaire de la sélection, certaines critiques ont pu l’égratigner.

"Le match contre le Brésil m'a permis de me faire connaître."

Il n’en a rien montré, pour mieux guider une sélection rajeunie qui espère briser la malédiction du cinquième match. Quand il n’a pas organisé la Coupe du monde (1970 et 1986), le Mexique n’a jamais disputé un cinquième match, et a toujours été éliminé en huitièmes de finale. Ochoa l’a vécu deux fois, en 2014 et 2018, avec des éliminations contre les Pays-Bas puis le Brésil, alors qu’il était sur le banc en 2006 et 2010.

Mais à l’heure de convoquer les souvenirs, "Memo" a préféré garder les bons moments. "C’est un privilège de pouvoir prendre part à une cinquième Coupe du monde, a-t-il noté. Le premier souvenir qui me vient est forcément le match contre le Brésil (NdlR : en phase de poules, en 2014, il avait tout arrêté, pour arracher le nul, 0-0). C’est ce match qui m’a permis de me faire connaître au monde."

"Impatient de commencer ce qui sera peut-être la meilleure Coupe du monde de l’histoire", Ochoa l’aborde toutefois "comme une autre", assure-t-il, pas inquiet à l’idée de croiser Robert Lewandowski et la Pologne dès ce mardi soir ou Lionel Messi, contre l’Argentine, samedi. Il en a déjà vu d’autres, après tout.