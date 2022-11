L’un des choix les plus compliqués de Louis van Gaal à l’approche de ce Mondial qatari aura assurément été celui touchant les gardiens. En septembre dernier, van Gaal avait fait appel à quatre gardiens pour les deux matchs de Ligue des nations face à la Belgique et la Pologne. "Je veux trouver le meilleur dans les séances de tirs au but", avait-il déclaré. Tim Krul, le héros de la séance de tirs au but en quart de finale du Mondial 2014 contre le Costa Rica avait refusé l’exercice, ce qui le disqualifiait. Le titulaire de l’époque, Jasper Cillessen, n’était finalement pas repris non plus. Van Gaal décidant de partir au Qatar avec Noppert, Bijlow et Pasveer.

Louis Van Gaal a finalement opté pour Andries Noppert entre les perches. ©AFP or licensors

Ces dernières semaines, van Gaal n’avait pas tranché quant à son titulaire et c’est une surprise qu’il a réservé aux fans oranjes avec le portier de Heerenveen qui fêtait sa toute première cap à 28 ans lui qui ne compte que 51 matchs à son compteur dans sa carrière et pour cause, il a toujours été un éternel numéro 2 jusqu’en janvier 2022 lorsqu’il est devenu titulaire à Heerenveen. Noppert qui, au passage, est le plus grand joueur de ce Mondial avec ses 2m03. Un choix judicieux pour le sélectionneur batave puisque Noppert sortait l’arrêt du match sur une frappe de Gana Gueye.

Première pour le jeune Gakpo

On savait qu'il serait l'un des hommes à suivre côté néerlandais dans cette Coupe du monde. La jeune pépite du PSV, Cody Gakpo, a répondu à l'attente face au Sénégal. Alors que les Oranje peinaient à se montrer dangereux devant, le gamin de 23 ans a fait preuve d'une grande intelligence dans son mouvement sur le centre, parfait, de de Jong. Il s'agit là de son tout premier but dans un grand tournoi, lui qui avait déjà inscrit trois buts en équipe nationale.

Janssen au service de l’équipe

S’il est une des stars de son équipe de l’Antwerp, en sélection, l’attaquant Vincent Janssen n’a pas le même statut lui qui fêtait, ce lundi, sa 21e sélection. Le buteur des Anversois (neuf réalisations cette saison) a joué un peu plus d’une heure dans un registre qu’on lui connaît déjà : peser sur la défense adverse en évoluant en pivot. Janssen, troisième Belgicain de cette Coupe du monde en action, s’est mis au service de sa sélection.

Mané, Diallo et Kouyate : c’est trop pour le Sénégal !

Déjà meurtris avant le coup d’envoi de leur Mondial avec le forfait de leur star, Sadio Mané, les Sénégalais ont dû faire face à deux autres coups durs pour ce premier match face aux Pays-Bas. Le sélectionneur Cissé a vu deux autres pions majeurs quitter la pelouse sur blessure. C’était tout d’abord le joueur du PSG prêté à Leipzig, Abdou Diallo, de quitter ses équipiers sur blessure.

Cheikhou Kouyate est malheureusement sorti sur civière en seconde période. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Mais la pire image de ce match survenait à 20 minutes du terme avec la sortie sur civière de l’ancien Anderlechtois Cheikhou Kouyate, touché à la cuisse. Une sortie qui ne laisse rien présager de bon pour la suite du tournoi.