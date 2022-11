L’Iran ne va pas sans son trio magique Jahanbakhsh, Taremi, Amiri. Carlos Queiroz devra trancher entre un 4-3-3 ou un 4-4-2. On penche plutôt pour la première option qui convient mieux aux qualités offensives de cette équipe.

Le débat est plus compliqué en Angleterre avec une question qui taraude le pays : Gareth Southgate va-t-il passer à une défense à quatre ? De plus en plus de spécialistes penchent pour cette solution. Deux arguments entrent principalement en considération. D’une part, l’absence pour blessure de Kyle Walker, titulaire à droite de la défense à trois, et d’autre part l’envie d’avoir un milieu de terrain plus équilibré vu les profils en présence, a priori Rice et Bellingham.

Le passage à quatre libère également une place derrière Kane. Sterling pourrait en profiter. Maddison a manqué quelques entraînements et pourrait être écarté pour le match.

La possible polémique du jour au Qatar : une carte jaune pour Harry Kane avant même le début du match ?

