Coupe du monde: qui est ce jeune devenu star de la cérémonie d'ouverture aux côtés de Morgan Freeman?

S'il fallait retenir un moment de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, c'est bien la présence d'un certain Ghanim Al-Muftah, ce célèbre youtuber qatari, né avec un syndrome rare, le syndrome de régression caudale (CDS). Une rare maladie congénitale qui se caractérise par une absence de vertèbres. Chez ce dernier, il manque la partie inférieure de la colonne vertébrale qui est impliquée dans le développement et la croissance des hanches, des jambes et du coccyx.