Coupe du monde 2022 : Southgate plus que jamais sous pression

"Il ne sait pas ce qu'il fait": Gareth Southgate en prend pour son grade après la claque reçue par l'Angleterre contre la Hongrie.

"Je sais que les résultat détermineront la suite de ma carrière, je ne suis pas stupide."

À moins d’un miracle (comprenez au moins une demi-finale), ce tournoi devrait être son dernier à la tête de l’équipe nationale anglaise. “Je sais que je dépends des résultats, je ne suis pas stupide”, a-t-il lancé en septembre. Les spécialistes et autres pundits veulent sa tête. Le tournoi commence pour l’ancien milieu de terrain avec une pression folle sur ses épaules. Ce n’est pas pour rien que son poste a pour surnom historique the impossible job.

Un trophée tant attendu

La première cause de pression sur le dos du sélectionneur est liée aux résultats. Les “it’s coming home” sont devenus légion dans les bouches anglaises. Un brin d’arrogance traîné depuis leur quatrième place, derrière la Belgique, lors de la Coupe du monde en Russie en 2018.

Depuis 1966, le pays du football n’a plus rien gagné, allant d’échec en déception. Après une finale européenne pleine d’espoir (enfin) en 2021, les Three Lions sont tombés bien bas, étant relégués en D2 de la Ligue des nations après une campagne catastrophique (3 sur 18). Southgate a créé des attentes populaires presque impossibles à rencontrer. L’enthousiasme national engendré par les deux derniers tournois majeurs des Anglais a très certainement joué en sa défaveur. Même les têtes pensantes de la fédération anglaises considèrent qu’il mérite plus de crédit.

Jouer pour marquer

À en croire les exigences des fans, l’Angleterre doit tout gagner et le faire avec style. La philosophie de Southgate, c’est tout le contraire. Le coach a, lors de son arrivée à la tête de la sélection, remis de l’organisation dans son équipe.

Cet équilibre savamment trouvé autour d’une défense à trois est remis en question en ce début de tournoi. Pilier de l’arrière-garde, Harry Maguire est en crise de confiance à Manchester United. Kyle Walker revient, lui, d’une grosse blessure et manquera le premier match.

Au milieu, Kalvin Philips ferait du bien devant la défense mais n’a que peu joué cette saison (4 minutes en Premier League) à cause d’une blessure. Les profils présents poussent même à réfléchir à un retour à quatre défenseurs. Un changement espéré par ceux qui rêvent d’une Angleterre basant principalement son football sur les incroyables profils offensifs de son effectif.

Il reste ambitieux malgré tout

“Les critiques récentes m’ont amené à manager mes joueurs différemment, a expliqué le sélectionneur avant le tournoi. Certains cadres se sont mis en avant, ont pris la parole devant le groupe. C’est ce qu’on attendait d’eux depuis longtemps, mais ils n’avaient pas eu l’occasion de le faire, car cette équipe n’avait jamais vraiment été confrontée à l’adversité jusque-là. ”

L’équipe reste derrière son sélectionneur et forme une bulle imperméable aux opinions extérieurs. La situation dans laquelle se trouve le sélectionneur est paradoxale. La France de 2018 en est le meilleur exemple : un grand tournoi se gagne rarement en déployant le football le plus chatoyant. Il devra peut-être sacrifier le style sur l’autel du réalisme. Ou l’inverse. Southgate doit dès lors se préparer à de nouveaux coups de sifflet. Pas de souci, il y a eu droit au moins une fois lors de chaque rassemblement, mais il reste positif malgré tout. “Ce tournoi peut être le plus beau moment de cette équipe. ”