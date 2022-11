Les bons choix du coach

La première explication de ce carton est la faiblesse iranienne. Cette équipe se présentait comme poil à gratter du groupe. Il devra certainement se contenter d’un rôle de figuration. La blessure rapide de leur gardien et leader Beiranvand a pesé dans les esprits mais n’explique pas tout. "Le début de match a illustré la différence entre le très haut niveau et notre manque d’expérience", résume le sélectionneur iranien Carlos Queiroz.

La deuxième se résume à la mise en avant des qualités offensives anglaises. Gareth Southgate a posé plusieurs choix forts au moment d’entamer le tournoi de la peur pour les Three Lions. Il a annoncé la titularisation de Saka et a été repris de volée. Le Gunner a tiré deux balles en plein dans le mille et a perturbé la défense adverse. Autre choix fort : passer à une défense à quatre après avoir longtemps utilisé un trio derrière.

Les Anglais ont des ailes, Gholizadeh donne l’assist : on analyse Angleterre-Iran (6-2)

Les jeunes à la baguette

Ce système plus traditionnel offre un avantage principal. Il permet d’aligner un profil offensif supplémentaire – ce qui rend l’énorme travail de Harry Kane encore plus important – et donc de mieux attaquer. Le raccourci est facile mais le jeu offensif semblait mieux équilibré.

"Les joueurs doivent juste laisser parler leurs qualités."

Avec des latéraux offensifs et beaucoup de qualités dans l’axe du jeu, cette Angleterre n’a pas son pareil pour percer une défense. "Nous avons clairement de la qualité dans notre groupe, analyse le sélectionneur. Les joueurs doivent oser librement s’exprimer."

Beaucoup y sont parvenus. À commencer par Bukayo Saka. Le joueur d’Arsenal – menacé de mort après son penalty loupé en finale de l’Euro – illustre parfaitement cette nouvelle Angleterre. Jeune et sans peur. Autre exemple avec Jude Belligham. Le milieu de terrain a joué dans une autre dimension durant une mi-temps. À 19 ans, il a marqué et dominé le match à lui seul sans louper la moindre passe sur ses 45 premières minutes d’une Coupe du monde.

"Cela me fait vraiment plaisir de voir des jeunes à ce niveau, dit Kieran Trippier. Ils ont travaillé très dur et ont déjà de l’expérience malgré leur âge. Ils doivent profiter et oser jouer leur football."

Le festival de Saka et Bellingham: les notes des Anglais après la large victoire face à l'Iran

L’éternel défaut

Le festival de buts des Britanniques ne fait pas d’eux une équipe injouable qui gagnera le tournoi sans effort. Il y a encore du travail si cette Angleterre veut aller loin dans le tournoi.

Défensivement, des défauts sont à corriger. Harry Maguire a réussi un bon match à l’étonnement général. Mais le Mancunien a été plus précieux devant que derrière. John Stones et lui ne sont pas impériaux sur le premier but iranien. Le joueur de City ne devait, lui, pas tirer le maillot de son opposant et provoquer un penalty en fin de match.

Ce genre de petites erreurs seront interdites dans les autres matchs de la poule et encore plus pour la suite du tournoi. "Nous avons juste manqué de concentration à cause de ce match à rallonge, justifie Southgate. Mais je suis conscient que quand nous ne sommes pas dans le bon tempo, nous ne sommes pas une équipe efficace. Nous ne devions tout simplement pas concéder ces deux buts à ces moments-là."

Stones n'aurait pas dû commettre cette faute en fin de match ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La fiche technique

Angleterre : Pickford ; Trippier, Stones, Maguire (70e Dier), Shaw ; Belligham, Rice ; Saka (70e Rashford), Mount (70e Foden), Sterling (70e Grealish) ; Kane (75e Wilson).

Iran : Beiranvand (20e Hosseini) ; Moharrami, Chesmi (46e Kanaani), Hosseini, Mohammadi (63e Torabi) ; Haji Safi, Karimi (46e Ezatolahi), Noorollahi (77e Azmoun) ; Pouraliganji, Taremi, Jahanbakhsh (46e Gholizadeh).

Arbitre : M. Claus (BRE)

Avertissements : Jahanbakhsh, Pouraliganji.

Les Buts : 35e Bellingham (1-0), 43e Saka (2-0), 45e+1 Sterling (3-0), 62e Saka (4-0), 65e Taremi (4-1), 71e Rashford (5-1), 90e Grealish (6-1), 90e+13 Taremi sur pen. (6-2)