Coupe du monde 2022 : Gareth Bale dit merci l’Amérique

En grand champion, il a su sortir de sa boîte au meilleur moment. Blessé, il a manqué le quart de finale des playoffs avant d’être cantonné au banc en demi-finale. Personne ne l’imaginait avoir un impact sur le match le plus important de la saison du Los Angeles FC.

Monté au jeu à la 97e minute de la finale, il a marqué le but égalisateur (3-3) alors que Philadelphia Union pensait avoir fait l’essentiel. Le coup de tête rageur d’un Bale plutôt discret jusque-là a donné l’ascendant à son équipe pour une séance de tirs au but épique et conclue sur un trophée.

"La meilleure finale de l’histoire", pouvions-nous lire dans les médias américains. "Bale sera pour toujours une légende du club", disaient d’autres spécialistes de la MLS.

Le roi des buts clés

Le staff du LAFC l’avait consciemment gardé comme joker. Pas à 100 % satisfait de son niveau physique suite à une petite blessure, le coach a misé sur ses qualités pour faire basculer une rencontre.

Le Gallois est un spécialiste. Par le passé, il a offert la Ligue des champions 2014 au Real Madrid d’une tête de renard des surfaces. Puis il y a eu ce retourné pour remettre son équipe aux commandes de la finale de la C1 face à Liverpool en 2018. Là aussi, il venait de monter au jeu.

“Je savais qu’en cas de match serré, j’étais le bon joueur à appeler, a lancé le Gallois après la finale. J’aime marquer en finale et il semble que j’ai une tendance à y parvenir. ”

Le mariage parfait

Le plus heureux dans l’histoire ? Rob Page. Il y a six mois, le sélectionneur gallois paniquait. Il naviguait à l’aveugle avec son capitaine. Bale était dans le creux de la vague au Real Madrid où il ne pouvait presque plus se targuer d’un statut de joueur professionnel.

Sa signature à Los Angeles l’été dernier est un perfect match, un win-win deal. En français : un mariage parfait entre deux parties qui savaient à quoi s’attendre et qui ont obtenu exactement ce qu’elles désiraient.

Que devient Gareth Bale en MLS ? “Il n’est pas venu en Amérique pour être plus relax”

Plus de deux millions de dollars pour six mois… et 347 minutes de jeu peuvent paraître un salaire exagéré pour certains – on parle quand même de 7 000 dollars la minute sur le terrain –, mais le LAFC s’y est retrouvé. Outre le titre de champion, le club de Los Angeles a tiré profit de l’arrivée de la superstar galloise pour se poser en référence du soccer et continuer d’attirer un nouveau public.

Peter Guber, grand producteur hollywoodien et président du LAFC, sait mieux que personne que The show must go on, que les résultats ne vont pas sans spectacle de l’autre côté de l’Atlantique. "Je veux que dans cinq ans, on parle de notre club comme de la franchise la plus respectée de MLS", a-t-il lancé.

Le patient gallois

Le recrutement de Bale n’était pas qu’un buzz pour braquer la lumière sur la côte ouest américaine. Le club est parvenu à le convaincre en lui faisant une promesse : qu’il soit prêt pour sa première Coupe du monde.

Gavin Benjafield, directeur de la performance du club, lui a taillé un programme sur mesure. Malgré un passeport anglais et un passé à Watford et à l’Ajax, Benjafield s’est basé sur "la gestion de la charge de travail", une méthode très populaire en NBA où tout est personnalisé en fonction de l’athlète, de son profil et de sa fatigue vu l’enchaînement des rencontres.

Bale a dû diminuer ses heures au golf.

"J’analyse la saison précédente du joueur, a-t-il expliqué à The Athletic. Je peux, en regardant ses statistiques de temps de jeu, me créer une première image mentale. Ensuite, je m’adapte à lui. Si une recrue arrive en étant morte de faim et que je la freine, je risque d’entrer en conflit avec elle."

Gareth Bale est tout l’inverse. Fort de sa longue expérience, il a déterminé un programme plus allégé avec le directeur de la performance et le staff du LAFC. "Cela se voyait qu’il avait besoin d’une préparation de présaison. Il avait besoin de s’entraîner avec l’équipe. Nous avons réfléchi à une manière de le faire monter en puissance."

Avec une consigne étonnante : diminuer les heures passées sur les greens de golf pour se concentrer sur le football et la récupération. Vu la tendance qu’a le Gallois à se blesser, les membres de son nouveau club lui ont conseillé de moins s’adonner à son plus grand hobby.

Bale – qui a quand même un green dans son jardin de Cardiff – a accepté dans le seul but de défendre son pays au Qatar. S’il n’a pas joué une seule fois 90 minutes en club, le Gallois se dit "totalement prêt physiquement à jouer trois matchs de poule complets".