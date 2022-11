Ali Gholizadeh : “La Coupe du monde, j’y pense tous les jours”

Vers la mi-juillet, le sélectionneur Dragan Skocic – qui avait succédé à Marc Wilmots – a été écarté puis réintégré avant d’être finalement remplacé en septembre par Carlos Queiroz (69 ans) qui avait déjà dirigé l’Iran de 2011 à 2019. Comment avez-vous vécu tout cela si près du tournoi ?

"À vrai dire, je ne sais pas trop ce qui a dicté les choix de la Fédération iranienne, mais cela a été une surprise pour moi. Cependant, j’apprécie Carlos Queiroz. Il a été le premier à m’appeler en équipe nationale lorsque j’avais 21 ans."

Quel genre de coach est-il ?

"Il est très très très discipliné (sourire). Vraiment. Tout le monde a vu ce qu’il avait réalisé dans sa carrière, notamment à Manchester United, sa longévité… Il a aussi réussi à créer une vraie cohésion dans notre groupe. Ce n’est pas juste une image, il insiste vraiment sur l’esprit d’équipe, l’importance du collectif. Dans son management, il ne fait pas de différence entre les titulaires et les remplaçants, il parvient à concerner tout le monde, tout le temps. C’est précieux, surtout dans un grand tournoi."

Le Portugais Carlos Queiroz (69 ans) est redevenu le sélectionneur de l'Iran en septembre dernier. ©BELGA Nieuwsbrief

L’opinion qu’il a de vous aujourd’hui est forcément différente de l’époque de vos premières sélections…

"Bien sûr. À l’époque, j’avais donc 21 ans et je jouais en Iran (NdlR : au Saipa FC). J’étais un jeune joueur, je courrais nettement moins. Aujourd’hui, j’ai pris de l’expérience, du volume de course, j’ai joué avec beaucoup de joueurs différents qui, par leur nationalité et leur style de jeu, m’ont permis d’apprivoiser des situations et des types de footballs différents. Je suis un joueur plus complet et le coach le sait."

Il vous utilise à votre position préférentielle, comme ailier offensif gauche en 4-3-3.

"Oui, c’est généralement comme ça qu’on évoluait lors des derniers matchs. J’espère que je recevrai du temps de jeu et que je pourrai aider l’équipe."

"On a l'ambition de sortir de la phase de groupes."

Que sera une Coupe du monde réussie pour l’Iran ?

"On a l’ambition de sortir de la phase de groupes. Ce n’est jamais arrivé, donc on veut marquer l’histoire de notre pays. Je pense qu’on est prêts à franchir ce cap cette année. On a de bons joueurs, un bon collectif, un sélectionneur qui nous connaît très bien…"

Quel est votre avis sur votre groupe avec l’Angleterre, les États-Unis et pays de Galles ? Cela semble ouvert derrière l’Angleterre…

"Je me méfie quand même des États-Unis. Ils ont des joueurs qui évoluent dans de grands clubs comme McKennie à la Juventus, Aaronson à Leeds, Pulisic à Chelsea… Ce sera difficile mais je suis persuadé qu’on ne craindra personne et qu’on fera le maximum pour terminer parmi les deux premiers. Lors de la dernière trêve, on a montré contre l’Uruguay – qui jouait pourtant avec ce qui ressemblait à sa bonne équipe – que l’on pouvait gagner contre de grandes nations (1-0, le 23 septembre). On a aussi partagé contre le Sénégal (1-1, quatre jours plus tard)."

L'équipe nationale d'Iran lors d'un match amical de préparation au Mondial disputé contre le Nicaragua, le 10 novembre 2022 à Téhéran. ©AFP or licensors

Les Européens ont-ils une image tronquée du niveau de l’équipe nationale iranienne ?

"Oui, je crois. J’espère qu’on leur montrera au Qatar que l’Iran est capable de grandes performances."

Qui est votre favori ?

(NdlR : il réfléchit longuement). "Franchement, un tas d’équipes peuvent émerger. La Belgique, la France, l’Angleterre, le Brésil… Même si mon équipe préférée est l’Argentine grâce à Lionel Messi (sourire). Donc je vais dire l’Argentine."

Jouer un Mondial en hiver plutôt qu’en été, cela peut chambouler beaucoup de choses ?

"Ce sera déjà difficile de préparer le tournoi (NdlR : l’interview a été réalisée mi-octobre) parce que les équipes n’auront vraiment pas beaucoup de temps en amont. Il faut aller à l’essentiel, être prêt et juste. Que ce soit les joueurs mais aussi les staffs. Tout le monde aurait préféré avoir plus de temps et j’espère que ce manque de préparation n’influencera pas la qualité des matchs. Je me souviens qu’en 2018, tout le monde était fatigué, mentalement et physiquement, après une longue saison en club. On aura moins de préparation mais, d’un autre côté, cette année, je crois aussi que les joueurs seront moins fatigués. C’est une nouveauté et une inconnue pour tout le monde."

"J'espère que le peuple iranien sera fier de nous."

Quelle sera l’atmosphère au pays durant le tournoi alors que le climat social et politique est instable actuellement en Iran ?

"En 2018, je me rappelle que c’était la folie. Sur presque 90 millions d’habitants, je parie qu’au moins 60 millions regardaient les matchs. Dans les rues, les restaurants ou à la maison. Partout. Quand le football commence, la vie s’arrête durant la Coupe du monde. Et comme le Qatar est proche géographiquement de l’Iran, je pense que beaucoup de supporters s’y rendront. Ils nous avaient déjà beaucoup aidés lors du Mondial en Russie. J’espère que le peuple iranien sera fier de nous."

Vous réalisez que vous allez vivre un nouveau rêve en représentant votre pays ?

"Même si j’étais déjà dans la présélection en 2018, ici, je pense que je jouerai. Que j’aurai un vrai rôle à assurer. Du moins je l’espère. Ce sera un grand rêve pour moi. Sans vous mentir, j’y pense tous les jours. Et tous les jours, je travaille dur pour ce rêve. Je suis maintenant un joueur qui peut vraiment aider l’équipe et prendre part à cette compétition."