Un Brésilien, trois Français et quatre Espagnols : voici notre équipe type des oubliés de la Coupe du monde 2022

Comme gardien, nous avons choisi sans surprise pour David De Gea. Le portier espagnol de Manchester United ne fait visiblement plus du tout partie des plans de Luis Enrique, qui ne l’a plus convoqué depuis novembre 2021. Un peu comme Sergio Ramos, le recordman de sélections avec la Roja, qui est pourtant revenu en force avec le PSG cette saison. Le champion du monde 2010 prend place en défense à côté d’un champion du monde 2014 : l’Allemand Mats Hümmels. Sur les côtés, on retrouve deux Français : le Madrilène Ferland Mendy et le Marseillais Jonathan Clauss, qui faisait pourtant partie de toutes les récentes listes de Didier Deschamps.

Le milieu de terrain est 100 % ibérique avec deux Espagnols – Fabian Ruiz et Thiago Alcantara –, accompagnés d’un Portugais : Renato Sanches. Tous trois étaient également des appelés réguliers de leur pays. Mais ils ont dû faire face à la concurrence, à l’instar du trio offensif choisi : Jadon Sancho (Angleterre/Manchester United), Roberto Firmino (Brésil/Liverpool) et Wissam Ben Yedder (France/Monaco).

Sur le banc fictif de cette équipe des oubliés, nous pourrions convoquer d’autres joueurs de renom : Marcos Alonso (FC Barcelone), Robin Gosens (Inter Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Gabriel (Arsenal), Fikayo Tomori (Milan AC), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), mais aussi les Belges Dodi Lukebakio, Divock Origi ou Alexis Saelemaekers.