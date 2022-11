Olivier Renard présente le Canada, premier adversaire de la Belgique au Mondial : “La réussite du Canada a pris la fédération de court”

Le directeur technique du CF Montréal, accompagné de son président Gabriel Gervais, ancien international, sera au Qatar pour voir six de ses joueurs retenus par John Herdman dans la sélection canadienne : Alistair Johnston, Kamal Miller, Samuel Piette, Ismael Kone, James Pantemis et Joel Waterman. Il suivra forcément avec attention Belgique – Canada, ce mercredi. “Lors du tirage au sort, on s’est chambrés avec mes joueurs”, sourit l’ancien directeur sportif du Standard, qui décrypte le football au Canada.

Olivier, comment qualifier l’évolution du football au Canada ?

"Depuis mon arrivée, il y a un peu plus de trois ans, je peux constater une évolution vers le haut, et un attrait pour la MLS, la ligue américaine dans laquelle sont inscrites trois équipes canadiennes (CF Montréal, Toronto et Vancouver). Avant, la MLS n’attirait que des joueurs en fin de carrière. Désormais, avec une adaptation des règles favorisant la formation et le développement des jeunes joueurs et un meilleur niveau, il y a plus d’intérêt. La MLS a investi pour rendre son championnat attractif, et on reçoit, par exemple à Montréal, des offres européennes pour certains de nos joueurs. J’ai reçu des offres, concrètes, pour trois ou quatre joueurs. Cela n’arrivait pas, avant. Onze des vingt-six joueurs de la sélection canadienne viennent de MLS."

Le soccer au Canada est-il devenu un sport qui compte ?

"Le hockey sur glace, le basket-ball, le foot américain et le baseball restent les sports majeurs, mais le football, ou le soccer comme on dit ici, progresse sérieusement. Les jeunes s’y intéressent de plus en plus, aussi en raison de la réussite de l’équipe nationale, qui est jeune et a un certain potentiel. Il reste évidemment beaucoup de travail pour développer les infrastructures. À titre d’exemple, mon fils, qui joue dans un club de la région de Montréal, change régulièrement de terrain d’entraînement. Ils sont répartis dans différents lieux, parfois à proximité d’un parc. On le récupère après l’entraînement, et il se douche à la maison, car il n’y a pas de vestiaire toujours disponible. Notre club, Montréal, n’a pas un centre de formation professionnel comme on peut en connaître en Europe."

Le Canada sera la seule équipe du tournoi qui jouera avec les maillots portés en qualifications.

La sélection s’appuie d’abord sur ses joueurs européens…

"Il y a quelques joueurs qui sont en Europe depuis plusieurs années, parce qu’ils y sont nés et y ont été formés, comme Milan Borjan, le gardien de l’Étoile rouge de Belgrade, ou Stephen Eustaquio, de Porto. Atiba Hutchinson, du Besiktas, ou Cyle Larin, à Bruges, plus âgés, sont arrivés du Canada plus tard. Ils ont l’expérience du foot européen, mais on constate que des jeunes Canadiens commencent à percer, en venant du Canada ou des États-Unis, comme Tajon Buchanan à Bruges (de New England) ou Alphonso Davies (Bayern Munich, en provenance de Vancouver) et Jonathan David (Lille, via Ottawa et Gand). C’est la nouvelle vague. Ils sont arrivés en Europe alors qu’ils avaient à peine 20 ans, ou moins."

Quelles sont les attentes, au Canada ?

"Il faut d’abord comprendre que le Canada ne s’est plus qualifié pour la Coupe du monde depuis 1986 (NdlR : il avait terminé à la dernière place de son groupe, avec trois défaites et aucun but marqué). L’engouement au pays est donc important. La nouvelle génération a offert une perspective, et cela a surpris du monde, notamment pendant les qualifications. Ils ont fini premiers de la zone CONCACAF, devant le cousin mexicain et le beau-frère américain. Il y a plus de considération, mais il y a aussi les tracas qui vont avec."

C’est-à-dire ?

"Vu que le football, au Canada, n’est pas aussi développé qu’en Europe, la fédération a été prise de court, d’une certaine manière. Le Canada sera par exemple le seul pays qui jouera pendant la Coupe du monde avec ses maillots de qualification. Ils n’ont pas su les commander, en suffisance, dans les temps. Il y a aussi le souci des primes, pour lesquelles les joueurs n’ont pas trouvé d’accord avec la fédération (NdlR : en juin, les joueurs canadiens avaient boycotté un match amical contre le Panama en réponse à l’absence d’une offre satisfaisante de la fédération). Cela n’aura pas d’impact sur le volet sportif, en principe, mais c’est un souci qui montre que la fédération est un peu dépassée. Après, rappelez-vous en Belgique, avant la Coupe du monde 2014, il y avait aussi eu des négociations difficiles pour les primes. Cette génération canadienne va tellement vite qu’elle prend tout le monde de court."

Quelle est la principale qualité de cette équipe ?

"Son sens du collectif. Il y a une mentalité américaine, avec une grande fierté de représenter le pays. Il y a pas mal de drapeaux qui ont été installés, et il y a une certaine attente du public. Cet esprit de groupe, pour l’équipe, a été remarqué lors du match contre le Mexique il y a un an, lors d’un match important pour la qualification à la Coupe du monde. Ils ont dit : 'OK, on va aller jouer à Edmonton, en novembre, quand il fait -10 degrés.' Au Mexique, il faut gérer l’altitude ; en Jamaïque la chaleur. Le Canada s’est dit : 'On va leur montrer notre solidité, dans le froid' (NdlR : le match a été rebaptisé le Iceteca, pour jouer sur le mot anglais ice, glace, et azteca, et le Canada l’a emporté 2-1)."

Si Davies veut être le numéro 10, le gardien et le président en même temps, cela peut poser problème. S'il est un joueur d'équipe, cela peut faire mal.

La qualité offensive de cette équipe est-elle sa plus grande force ?

"Avec Jonathan David, Cyle Larin et Alphonso Davies, il y a en effet trois joueurs qui peuvent faire mal à tout le monde, avec une transition rapide qui fait la différence. Mais ils devront rester dans le schéma collectif, et ce sera le boulot du sélectionneur (John Herdman), notamment dans la gestion d’Alphonso Davies. S’il vient comme un joueur d’équipe, cela peut faire mal. S’il veut être le numéro 10, le gardien et le président en même temps, cela peut poser problème. Cette équipe vit par son collectif."

Sa faiblesse se situe-t-elle derrière, avec une défense moins mobile ?

"Je ne dirais pas que la défense est une faiblesse pour cette équipe. Tout le monde défend, car, comme je vous le dis, c’est d’abord une équipe qui se distingue par son sens du collectif. Ce qui pourrait leur manquer, c’est le manque d’expérience d’un grand tournoi, ou la manière dont le groupe va réagir si cela devient compliqué. Y aura-t-il des tensions à la première difficulté ? Le Canada peut être comparé à une équipe de D2 qui monte en D1. Elle joue sur son enthousiasme, sa dynamique, mais il faut savoir gérer la première difficulté venue, et savoir retomber les pieds sur terre, puis se relancer quand cela devient plus dur."

L’objectif du Canada est-il aussi de préparer le Mondial 2026, qu’il organisera avec les États-Unis et le Mexique ?

"Cela fait partie d’un tout, et 2026 est bien sûr un rendez-vous important. Mais il ne faut pas s’y tromper, le Canada ne va pas venir dans cette Coupe du monde pour faire de la figuration. 2026 est un but, mais 2022 n’est pas non plus un simple moment parmi d’autres."