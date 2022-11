Même si l’adversaire était complètement dépassé, la sélection sud-américaine a montré qu’elle n’était pas qu’une équipe athlétique. Enner Valencia a semblé très en forme à 33 ans, puisqu’il a inscrit deux buts, dont le premier du Mondial. On suivra bien sûr de près sa potentielle blessure puisqu’il s’est souvent touché le genou et est sorti en deuxième mi-temps. On notera aussi la bonne prestation du Belgicain Preciado, qui évolue cette saison à Genk et qui a délivré un bel assist sur le second but.

Les Pays-Bas et le Sénégal peuvent donc craindre la "Tri", mélange d’expérience et de jeunesse, de solidité physique et technique, qui n’a jamais craint le Qatar.

2. Morgan Freeman est un fan de football

Dua Lipa et Shakira n’ont pas voulu venir se produire pour la cérémonie d’ouverture ? Pas grave, le pays organisateur a dégainé Morgan Freeman! L’acteur mythique d’Hollywood a participé à un dialogue dans lequel il affirme que "Le foot unit les nations dans leur amour pour le beau jeu" Sa présence semblait vouloir rappeller le credo de la cérémonie d’ouverture, entre "tradition qatarie et culture universelle".

3. La compétition sera difficile pour le Qatar

Le tournoi était attendu par le pays depuis 12 ans, mais la sélection qatarienne n’a rien montré face à l’Équateur, certes solide. On attendait plus d’une équipe qui avait atteint la finale de la Coupe d’Asie et qui s’était préparée bien en avance du tournoi. Lors du match inaugural contre l’adversaire supposément le plus faible du groupe, les Qatariens ont à peine réussi à entrer dans le rectangle adverse et n’ont jamais inquiété le gardien équatorien.

4. Les supporters qatariens ne sont pas les plus fidèles

Les joueurs du Qatar n’ont en plus pas vraiment pu compter sur le soutien de leurs supporters pour renverser le match. Dès la mi-temps, ils ont été nombreux à quitter les gradins du stade Al-Bayt, clairement parsemés au coup de sifflet final.

5. Ceux de l’Equateur « veulent de la bière »

" Queremos cerveza " ont scandé les supporters sud-américains, venus en nombre pour ce match d’ouverture. Alors que le Qatar a finalement décidé de ne pas autoriser la vente d’alcool autour des stades, les fans sud-américains ont clairement marqué leur opposition.