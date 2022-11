Ce qu’il faut retenir de Qatar-Équateur : les Al-Annabi ne sont pas prêts !

Le Qatar devient le premier pays hôte à perdre le match d’ouverture

Pour cette 23e édition de la Coupe du monde, le Qatar s’est attribué un triste record à savoir celui du premier pays hôte à perdre son match d’ouverture. Jusqu’à cette édition de 2022, le pays organisateur avait remporté son match d’ouverture à seize reprises contre six matchs nuls.

Première intervention, justifiée, du VAR

Le premier coup de théâtre ne se sera pas fait attendre au Qatar. Après 3 minutes, Valencia pensait avoir montré la voie à ses équipiers avec son 4e but en Coupe du monde inscrivant, au passage, l’un des buts les plus rapides du match d’ouverture. Mais, rapidement, le VAR est intervenu. Même si à la base, on se demandait pourquoi, cette intervention était judicieuse. Sur un long ballon adressé vers Felix Torres, le gardien qatari, Saad Alsheeb, se trouait totalement mais comme il était sorti de ses cages, le règlement stipule qu’il est nécessaire d’avoir deux défenseurs derrière lui, ce qui n’était pas le cas. Estrada était signalé hors-jeu pour… un pied.

Valencia plus que jamais dans l’histoire

Auteur de trois buts, dont un annulé, Enner Valencia, l’expérimenté capitaine de l’Équateur (33 ans), a conforté son statut de meilleur buteur de l’histoire de l’Équateur. Le coéquipier de Michy Batshuayi à Fenerbahce a inscrit son 36e et son 37e but en équipe nationale. Il est aussi le meilleur buteur de son pays en Coupe du monde (5 buts). En club, il avait déjà fait trembler les filets à treize reprises en championnat et deux fois en Europa League.

Le Qatar est très (trop) faible

On le savait, le Qatar allait être une des formations les plus faibles de cette compétition. Malgré l’enthousiasme, les joueurs de Sanchez Bas ont été totalement dépassés par les Équatoriens. Défensivement, les Qataris n’ont jamais réussi à sortir proprement. Acculés, ils ont même commis neuf fautes lors de la première période. Que dire alors de la prestation désastreuse du gardien, Alsheeb, qui a multiplié les mauvais choix.

Preciado, premier Belge à être décisif

Très actif sur son flanc droit, le latéral droit de Genk, arrivé en janvier 2021 dans le Limbourg, Angelo Preciado a réalisé une très belle prestation lors de ce match d’ouverture. Passeur décisif avec ce centre millimétré pour Valencia sur le 0-2, Preciado est donc devenu le premier Belge à être décisif lors de cette Coupe du monde.