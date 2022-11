Alors que John Herdman, le sélectionneur canadien, avait laissé planer le suspense samedi après-midi en conférence de presse, le joueur a répondu, dimanche matin, pour dire sa certitude qu’il sera sur la pelouse du stade Ahmad bin-Ali.

Dans une interview accordée à la télévision TSN, Davies a expliqué : "Je me sens bien, j’ai travaillé pour revenir, et je me suis bien soigné. Si c’était 50-50, on n’aurait sans doute pas pris de risque. Mais je suis prêt à débuter." Relancé par le journaliste, qui lui demandait s’il serait en état de jouer contre la Belgique, Davies a répondu : "Oui, je serai sur le terrain contre la Belgique."

Dimanche, en fin de journée, Davies s’est joint à ses équipiers pour l’entraînement. S’il ne peut pas encore courir à pleine charge, il n’a laissé apparaître aucun signe de faiblesse. Tous les joueurs étaient bien présents par ailleurs lors d’une séance qui s’est déroulée dans une ambiance assez fraîche, le thermomètre étant largement retombé sous les 30 degrés. Une température qui devrait plaire à Herdman, qui avait dit samedi, en souriant : "Je ne suis pas contre un coup de frais dans le stade s’il fait trop chaud."