Reportage : Comment Zaroury et Benson ont séduit Burnley

En visite chez Benson à Burnley : “J’ai préféré le projet Kompany à Anderlecht”

Les deux hommes font partie des meilleurs transferts de Championship. À la surprise générale. “Je ne suis pas étonné que Kompany ait utilisé son réseau, dit Alex James, journaliste au Lancs live. Benson réalise des choses incroyables sur le terrain et Zaroury a montré qu’il possède un énorme potentiel.”

“Ils sont préparés car en Belgique aussi les défenseurs centraux mettent le coude.”

L’explication du coach est la suivante : “La D1 belge est comparable au Championship. Les latéraux belges mettent aussi des coups et les défenseurs centraux jouent avec les coudes en avant. Puis, les terrains sont moins bons qu’ici. Le championnat belge est difficile et te prépare pour une compétition comme la nôtre.”

Benson a marché sur la Championship depuis fin octobre. Cinq buts et deux assists. “Il y a des cycles, se justifie Kompany qui a souvent utilisé le Belge comme joker. Parfois tout rentre et parfois tu n’arrives pas à avoir des statistiques. Benson est resté très calme et continue à faire ce que j’attends de lui.”

Anass Zaroury séduit à Burnley: "Ce n’est que le début"

Malgré de moins bonnes statistiques, Anass Zaroury est tout aussi adoré que son compère. “Lors de certains matchs, il est tellement bon que tu as l’impression d’habiter dans son monde et que tous ceux qui sont autour de lui sont juste des observateurs de son talent, résume poétiquement Andy Jones, spécialiste de Burnley pour The Athletic. Il illustre le football de Kompany.”

Et le coach d’ajouter : "Ses beaux buts sont importants pour nous et nous sommes chanceux d’en voir trois ou quatre cette saison. Il peut créer le danger en partant de rien, mais le plus important pour moi est qu’il puisse parfois juste pousser le ballon au fond. C’est là-dessus que tu fais ta carrière. Je pense qu’il comprend très bien qu’il peut grandir en marquant des buts plus simples.”

Dommage pour la Belgique, ses bonnes prestations ont poussé le Maroc a lui offrir une place à la Coupe du monde. Un défi qu’il a accepté. Il ne sera donc jamais Diable.