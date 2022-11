Mondial 2022: le Canada en musique, Alphonso Davies en individuel

Sa participation au match contre la Belgique, ce mercredi, reste un grand point d’interrogation, et ce sera une thématique récurrente dans les prochains jours pour les suiveurs canadiens. Au moins, cette interrogation ne semble pas tracasser l’équipe, qui s’est échauffée… en musique. Une énorme enceinte, installée au bord du terrain, crachait en effet du rap, du reggae ou du reggaeton pendant que Tajon Buchanan, Jonathan David et leurs équipiers se préparaient.

La playlist est préparée par Alphonso Davies, et une habitude pour la sélection, qui découvre la Coupe du monde, mais n'y va pas sans enthousiasme. "Le Canada est une équipe fun, jeune et enthousiaste”, explique-t-on dans l’entourage de l’équipe. Durant le quart d’heure ouvert aux médias, l’ambiance est en effet apparue détendue, avec cette dernière particularité : pendant que les joueurs finissaient leur échauffement, musique éteinte, le staff entier s’est réuni, en rond, comme des joueurs avant un match, pour se motiver et s’encourager.

Le Canada est uni, et comme le dit son slogan, à l’entrée du centre d’entraînement : #ouican décliné en anglais #wecan.